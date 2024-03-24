Sanayi Bakanı Kacır'dan 'Hürjet' müjdesi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen Sanayicilerle İstişare Toplantısı’nda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yüzyıllık aradan sonra yeniden TOMTAŞ’ın Kayseri’de vücut bulduğunun altını çizerek, jet eğitimi ve yakın hava desteği uçağı Hürjet’in Kayseri’de üretileceği müjdesini verdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Sanayi ve ticaret şehri Kayseri’de iş insanları ile buluşmaya, ortak akıl ile istişarelerine devam eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve beraberindeki heyet ile birlikte Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen Sanayicilerle İstişare Toplantısı’na katıldı.

Sanayicilerle İstişare Toplantısı’na Başkan Büyükkılıç, yerli ve milli otomobil Togg’da sürücü koltuğuna oturarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile birlikte geldi.

Toplantıya ayrıca, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek, KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Teşvik ve Sermaye Genel Müdürü Hüseyin Cahit Büyükbaş, Sanayi Genel Müdürü Prof. Dr. İlker Murat Ar, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Abdurrahman Aydın, AK Parti İl Yürütme Kurulu Üyesi Hasan Nuri Kuş, MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve çok sayıda sanayici ile iş insanları yer aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, istişare toplantısında yaptığı konuşmada, “Türkiye’nin en güzel şehirlerinden, en modern, en gelişmiş, en üretken şehirlerinden biri olan Kayseri’de olmaktan büyük mutluluk duyuyorum” dedi. Türkiye’nin ilk uzay yolcusu astronot Alper Gezeravcı ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın daveti ile Kayseri’ye geldiğini belirten Bakan Kacır, gençlerin ne kadar heyecanlı ve coşkulu olduğunu, en büyük güçlerinin Teknofest kuşağı gençlerin olduğunu söyledi.

Program kapsamında, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci açılış konuşması yaparak, Kayseri sanayisi hakkında bilgiler verdi. Kayseri’nin hem üreten hem de ürettikleri ile ülke ekonomisine ve ihracatına ciddi katkı sağlayan bir il olduğunu söyleyen Büyüksimitci, istişare içerisinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Sanayicilerle İstişare Toplantısı’nın ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve beraberindeki heyet, Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Sanayicilerle İftar Programı’na katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, programda yaptığı konuşmada, “Kayseri gerçekten sıradan bir şehir değil. Kayseri sanayileşme kültüründe Anadolu’ya öncülük eden bir şehir. Kayseri’nin her elde ettiği başarı ve attığı her adım aslında Anadolu’ya örnek ve öncü oluyor. Bu açıdan Kayseri’de son 22 yıldır elde ettiğimiz kazanımları çok değerli görüyorum” dedi.

Yüzyıllık aradan sonra yeniden TOMTAŞ’ın Kayseri’de vücut bulduğunun altını çizen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, jet eğitimi ve yakın hava desteği uçağı Hürjet’in Kayseri’de üretileceği müjdesi vererek, şunları söyledi: “Türkiye’nin iftihar vesilelerinden Hürjet inşallah bu yıl sonundan itibaren Kayseri’de üretiliyor. İşte Kayserili 10 sanayici bir araya geliyor, KİM’i kuruyor. Kayseri’de katma değer üretiyor. İşte ASPİLSAN yeni nesil bataryaların üssü olarak Kayseri’de yatırımlarını sürdürüyor. Kayseri’nin sanayicileri, Kayseri’nin yatırımcıları, Kayseri’nin müteşebbisleri, Türk milletinin tarihteki bu asil rolünü yeniden oynamasında öncüleri olacak diye ümit ediyorum.”

Kayseri’nin 1926 yılından beri stratejik bir şehir olduğunu ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, “Savunma sanayinin en önemli aracı olan uçakla ilgili yapım konusunda gerekli çalışmaları başlatılmıştı. Bu süreçten sonra ‘İnşallah yiğit düştüğü yerden kalkar’ anlayışı içerisinde çok değerli bakanımızın verdiği müjdede olduğu gibi TOMTAŞ’ımızın yeniden Hürjet’lerle bizim sesimiz olacağını, Kayserimiz için önem arz eden bir projenin hayata geçirileceğini duymakta bizleri ayrıca keyiflendirmiştir” diye konuştu.

TOMTAŞ’ın uçak parçası üreteceği hakkında bilgiler veren TOMTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk ise “Burada tarihi bir an yaşıyoruz. 1925 yılında Cumhuriyetin ilk yıllarında havacılıkla ilgili çok önemli çalışmalar yapılmıştı. Kayseri’de ilk uçak fabrikamız TOMTAŞ, 1925’te resmi işlemler yapılıp, 1926 yılında açılmıştı. Çok kısa süre sonra kapandı. Kayseri’nin içerisinde bir ukde kaldı. Havacılık serüveni hep konuşuldu” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Kacır’a Hürjet’in maketi hediye edildi.