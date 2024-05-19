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Kayseri Valisi'nden gençlere çağrı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Bugün, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz Bu önemli gün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışıyla başlayıp, Cumhuriyetimizin kurulmasıyla neticelenen bağımsızlık mücadelemiz, Milletimiz ve ülkemiz için gelecek adına atılan tarihi bir adımdır Şüphesiz, milletleri ayakta tutan en önemli unsurlardan birisi gelişmenin gücü ve geleceğin mimarları kabul edilen genç nesiller olmuştur Genç kuşakların yetişmesine büyük önem veren milletler daima ileriye gitmiş ve geleceğe umutla bakmışlardır Her alanda gelişmemizin gücü ve geleceğimizin mimarı olan gençlerimizi her türlü zararlı alışkanlıklardan korumak ve sportif faaliyetlerde bulunmalarını temin etmek için spor tesislerinin yapımında ve erişilebilirliğinde son yıllarda çok önemli çalışmalar yapılmıştır İlimizde her mahalleye bir spor kulübü açmak amacıyla yola çıktığımız ERVA Spor Kulüpleri’nin sayısı hızla artmış, mahallelerimizin yanı sıra ilçelerimizde de açılarak gençlerimizin hizmetine sunulmuştur Sevgili gençler; Sizler ülkemizin geleceğisiniz Atatürk'ün gösterdiği çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşma hedefine doğru ilerlemek için sizlere büyük görevler düşmektedir Vatanımızı canından üstün tutan ecdadımızın verdiği büyük mücadeleler ve fedakârlıklar sonucu kurulan Cumhuriyetimiz, sizlere emanettir Bu emaneti korumak, daha ileri noktalara taşımak, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmak için her zamankinden çok çalışmalısınız Bu duygu ve düşüncelerle; bütün vatandaşlarımızın, gençlerimizin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Savaşı'nın bütün kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi saygı, şükran ve rahmetle yad ediyorum

YAŞAM 19.05.2024, 11:15
Kayseri Valisi'nden gençlere çağrı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Bugün, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu önemli gün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışıyla başlayıp, Cumhuriyetimizin kurulmasıyla neticelenen bağımsızlık mücadelemiz, Milletimiz ve ülkemiz için gelecek adına atılan tarihi bir adımdır.

Şüphesiz, milletleri ayakta tutan en önemli unsurlardan birisi gelişmenin gücü ve geleceğin mimarları kabul edilen genç nesiller olmuştur. Genç kuşakların yetişmesine büyük önem veren milletler daima ileriye gitmiş ve geleceğe umutla bakmışlardır.

Her alanda gelişmemizin gücü ve geleceğimizin mimarı olan gençlerimizi her türlü zararlı alışkanlıklardan korumak ve sportif faaliyetlerde bulunmalarını temin etmek için spor tesislerinin yapımında ve erişilebilirliğinde son yıllarda çok önemli çalışmalar yapılmıştır. İlimizde her mahalleye bir spor kulübü açmak amacıyla yola çıktığımız ERVA Spor Kulüpleri’nin sayısı hızla artmış, mahallelerimizin yanı sıra ilçelerimizde de açılarak gençlerimizin hizmetine sunulmuştur.

Sevgili gençler; Sizler ülkemizin geleceğisiniz. Atatürk'ün gösterdiği çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşma hedefine doğru ilerlemek için sizlere büyük görevler düşmektedir. Vatanımızı canından üstün tutan ecdadımızın verdiği büyük mücadeleler ve fedakârlıklar sonucu kurulan Cumhuriyetimiz, sizlere emanettir. Bu emaneti korumak, daha ileri noktalara taşımak, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmak için her zamankinden çok çalışmalısınız.

Bu duygu ve düşüncelerle; bütün vatandaşlarımızın, gençlerimizin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Savaşı'nın bütün kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi saygı, şükran ve rahmetle yad ediyorum.

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