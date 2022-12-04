Pamuk ve ayçiçeğinde destekler arttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pamuk ve ayçiçeği üreticilerine müjde verdi.ANKARA (İGFA) - AK Parti Şanlıurfa Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda pamuk ve ayçiçeği üreticilerine de müjde veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, pamuk üreticilerine mazot ve gübre desteğini dekarda yüzde 257 artışla 271 liraya çıkaracaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel fiyatlardaki gelişmeleri dikkate alarak pamuk üreticilerimize kilogram başına düşen fark ödemesi desteğini 1 lira 10 kuruştan 1 lira 60 kuruşa yükselteceklerini belirterek, "Böylece kütlü pamukta toplam destekleme tutarımız kilogramda 2 lira 14 kuruşa, dekar başına da 1071 liraya ulaşıyor. Yağlı ayçiçeğinde ise mazot ve gübre desteğini dekar başına 37 liradan yüzde 195 artışla 109 lira, fark ödemesini de kilogramda 50 kuruştan 70 kuruş seviyesine yükseltiyoruz. Ayçiçeğinde toplam destek dekarda 297 lirayı, kilogramda 1 lira 11 kuruşu buluyor. Bu yıl 2 milyon 750 bin ton kütlü pamuk ve 550 bin ton ayçiçeği üretimiyle tüm zamanların rekorunun kırılmasını bekliyoruz. 'Sen üret yeter' anlayışıyla çiftçilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Açıkladığımız destekleme fiyatlarının üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.