Merkez'in Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı

Merkez Bankası 2024 yıl sonu enflasyon beklentisi Nisan ayında yüzde 44,16 seviyesinde gerçekleşti.ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde yıl sonu artış beklentisi yüzde 44,16, politika faizine ilişkin cari ay ve 3 ay sonrası için beklentisi ise yüzde 50 oldu.

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde veriler şöyle ortaya çıktı: