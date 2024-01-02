Memur ve emeklilere zam ne kadar olacak?

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam, yarın TÜİK tarafından açıklanacak Aralık ayı enflasyonuna göre netlik kazanacak.

ANKARA (İGFA) – Asgari ücretin belirlenmesinin ardından memur ve emeklilerin gözü yarın açıklanacak TÜİK tarafından açıklanacak Aralık ayı enflasyonuna çevrildi.

TÜİK’in verilerine göre yapılacak zam görüşmelerinde en düşük memur maaşının 33 bin lira olması beklenirken, en düşük emekli maaşı ise 12 bin liraya yükseltilmesi bekleniyor.