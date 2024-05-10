İldem’de yollar daha konforlu hale getirildi

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, ulaşımda konfor ve kolaylık sağlamak için İldem Cumhuriyet Mahallesi’nde 17 sokakta devam eden kapsamlı çalışmalarda sona gelindiğini belirtti.

Mehmet Uzel / KAYSERİ (igfa) - İlçede farklı noktalarda asfalt yenileme ve kaldırım çalışmaları gerçekleştiren Melikgazi Belediyesi, İldem’de 17 ayrı sokakta hem yayaların hem de araç sürücülerinin konforunu sağlamak için yoğun çaba sarf ediyor. Yapılan çalışmaları İldem Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Emine Kurhan ile yerinde inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Burada seçim öncesinde başlattığımız İldem 1. Etap çalışmamızın yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyoruz. Tam 17 sokakta kaldırım, parke, asfalt ve çevre düzenlemesi yapıyoruz. Burada yer yer çok yüksek ve eskimiş kaldırımlar vardı. Özellikle ağaçlarla birlikte, köklerinden dolayı, kaldırımlar zarar görmüştü. Buraları bitiriyoruz. Burada asfalt ve kaldırımlar tamamlandı. Asfaltımızı yaptıktan sonra bir tek yol çizgisi kaldı. Onu da bitirince bu sokaktaki çalışmamız tamamlanmış oluyor. Tam 17 sokakta yaptığımız çalışmalar, inşallah 2. Etap çalışmalarımızla devam edecek.” ifadelerini kullandı.

Hizmetleri için Başkan Palancıoğlu’na teşekkür eden İldem Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Emine Kurhan , “Kaldırımlar ve büyüyen ağaçlar, en büyük sıkıntımızdı. Şu anda çok güzel bir çalışma oldu. Allah güç kuvvet versin, devamını nasip etsin.” dedi.