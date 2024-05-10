Irak ve Suriye kuzeyinde 17 terörist etkisiz!

Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyon bölgelerinde tespit edilen 17 terörist Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terörle mücadeleyi etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada TSK unsurlarının; Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 10 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirildiği duyuruldu.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1788856402766594333