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Küresel Ve Ulusal Dijital Finans Zirvesi İstanbul’da başladı! 

Finansal İnovasyon ve Teknoloji Derneği’nin (FINTR) desteğiyle, KOOP Ventures tarafından bu yıl beşinci kez düzenlenen ‘Türkiye’nin ilk ve en büyük küresel finans teknolojileri etkinliği’ İstanbul Fintech Week (IFW’24), “Yakınsama: Web2 ve Web3 Dünyaları Bir Araya Geliyor” temasıyla 16 Nisan’da İstanbul Fişekhane’de başladı

EKONOMİ 16.04.2024, 17:08
Küresel Ve Ulusal Dijital Finans Zirvesi İstanbul’da başladı! 

Finansal İnovasyon ve Teknoloji Derneği’nin (FINTR) desteğiyle, KOOP Ventures tarafından bu yıl beşinci kez düzenlenen ‘Türkiye’nin ilk ve en büyük küresel finans teknolojileri etkinliği’ İstanbul Fintech Week (IFW’24), “Yakınsama: Web2 ve Web3 Dünyaları Bir Araya Geliyor” temasıyla 16 Nisan’da İstanbul Fişekhane’de başladı.İSTANBUL (İGFA) - ‘Dijital dönüşüm’ kavramının enerjiden gıdaya, lojistikten finansa kadar her sektörü yeniden biçimlendirdiği bir dünyada ekonomik parametreler de artık dijital bağlamlarda yeni bir kimlik kazanıyor. Bankacılık, finans ve dijitalleşme ile ilişkili tüm sektörlerin temsilcilerinin bir araya geldiği ve bu yıl beşinci kez düzenlenen İstanbul Fintech Week (IFW’24), finans ekosisteminin Türkiye ve dünyadaki en saygın isimlerini İstanbul’da katılımcılarla bir araya getiriyor.

“KRİPTO PARANIN GELECEĞİ ÇOK PARLAK”

İstanbul Fintech Week’in açılış oturumu Gate US CEO’su Russell Shen tarafından yapıldı. Sunumunda kripto para dünyasının gelişim sürecini özetleyen Shen, gelişen yatırımcı erişimi, kurumsal yatırımcılar ve bunların sisteme katılımı, gelişen ve değişen pazar dinamikleri, pazar istikrarı ve yasal düzenlemeler konularına dikkat çekti. Shen, “Kripto paraların geleceği kesinlikle çok parlak ve bugün buradaki kalabalık da bunu gösteriyor” tespitinde bulundu. 

FİNANSAL TEKNOLOJİLER ALANINDA MERKEZİYETSİZLEŞME VURGUSU

Etkinliğin sabah oturumlarında konuşan bir diğer isim olan FirstBatch’ten Efe Bulduk,  çeşitli iniş çıkışlar yaşanan kripto para piyasasında yükseliş dönemlerine dair “Lütfen her türden kaynağı okuyun. Kavramlara hakim olun. Umutlu olun ancak heyecan ve coşkuyla değil bilgiyle hareket edin” uyarısında bulundu. Etkinlik konuşmacıları finansal teknolojiler alanında merkeziyetsizleşmeye ve tek bir kaynağa / kuruma bağlı olmamanın önemine vurgu yaparken sunumunda Web3 konusunu ele alan UCL Blockchain Merkezi’nden Christina Frankopan, katılımcılara dijital varlıkların tokenleştirilmesi konusundaki teorisi ve bakış açısıyla ilgili ayrıntılar verdi. Dijital kimliklerin popülaritesinin giderek arttığına ve beş ila on yıl içinde devrim niteliğinde gelişmeler yaşanacağına dikkat çeken Frankopan, maddi veya maddi olmayan varlıkların dijital bir tokena dönüştürülmesi sürecinin daha fazla likidite, kısmi sahiplik ve şeffaflık gibi özellikleri mümkün kıldığını, olasılıklar göz önüne alındığında tamamen tokenize olmuş bir pazarın 2030 yılına kadar dünya GSYH’sinin yüzde 10'unu oluşturmasının öngörüldüğünü dile getirdi.

GÜÇLÜ SPONSORLAR FİNANSAL TEKNOLOJİLERE GÜÇ VERDİ!

Gate.io’nun ‘İsim Sponsoru’ olduğu IFW’24’te, BankPozitif ve Payfix ‘Black Sponsor’; Akbank, Definex, Mastercard ve Türkiye İş Bankası, ‘Premium Sponsor’; Ftechlabs, Garanti BBVA, Hiperaktif Kredi, KPMG, Paycell, Sipay, Solak & Partners ve Yapı Kredi FRWRD de ‘Co-Sponsor’ olarak yer alıyor. Odeabank, C-Suite kapalı oturumlarının sponsorluğunu üstlenirken; Axis VIP Travel, Bybit, D&R, Endless Fairs, Interpress, Movenpick Otel İstanbul Marmara Sea, Utilify, Venus ve Warpiris ‘Destekçi’; Aposto, BloombergHT, Btchaber, Bundle, DAO Wagmi, FintechTime, Hizmetix ve Mall Report ‘Medya Partneri’; Cointelegraph Türkiye, StartupMarket ve IMM ‘Stratejik Partner’ ve Black Swan da YouTube Partneri olarak etkinliğe güç katıyor.

‘Web3 Zirvesi’ ile başlayan İstanbul Finance Week’in birinci gününde; Bitcoin yarılanması, Web3 dünyasındaki son gelişmeler, merkez bankası dijital para birimleri, kripto varlıkların regülasyonları, tokenizasyon, müşteri tanımadaki yenilikler ve metaverse konuları öne çıkıyor. 

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