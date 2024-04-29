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Kirazdaki ihracat hedefi 300 milyon dolara yükseldi

Türkiye, üretiminde dünya lideri olduğu kirazda, ilk hasattan sonra geçen 2 haftalık süreçte kiraz rekoltesi ve kalitesindeki pozitif ilerlemenin etkiyle ihracat hedefini 250 milyon dolardan 300 milyon dolara yükseltti

EKONOMİ 29.04.2024, 15:12
Kirazdaki ihracat hedefi 300 milyon dolara yükseldi

Türkiye, üretiminde dünya lideri olduğu kirazda, ilk hasattan sonra geçen 2 haftalık süreçte kiraz rekoltesi ve kalitesindeki pozitif ilerlemenin etkiyle ihracat hedefini 250 milyon dolardan 300 milyon dolara yükseltti.İZMİR (İGFA) - Türkiye, üretiminde dünya lideri olduğu kirazda, ilk hasattan sonra geçen 2 haftalık süreçte kiraz rekoltesi ve kalitesindeki pozitif ilerlemenin etkiyle ihracat hedefini 250 milyon dolardan 300 milyon dolara yükseltti.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 2024 yılında 120 bin tonluk kiraz ihraç ederek, 300 milyon dolar döviz elde etmeyi hedeflediklerini dillendirdi.  

Kuzey Yarım Küre’nin ilk kirazını yetiştiren Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kiraz bahçelerini ziyaret eden Uçak, rekoltesinin ve kalitesinin çok iyi olduğu bir kiraz sezonuna girdiklerini kaydetti.

Türkiye’de 22 milyon kiraz ağacından 725 bin ton rekolte beklediklerinin altını çizen Uçak, “Bu sene yaklaşık 120 bin ton civarında bir kiraz ihracatı hedefliyoruz. İnşallah o hedefi de yakalarız. Piyasada üreticimiz ve ihracatçılarımız için ideal bir fiyat oluştuğu takdirde 300 milyon dolarlık bir ihracatı gerçekleştirebileceğiz diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

DÜNYAYA 6 AYDAN DAHA FAZLA KİRAZ SUNABİLİYORUZ

Türkiye'de kirazın en erken yetiştiği bölgelerin Manisa Şehzadeler ilçesi ve İzmir Kemalpaşa ilçesi olduğu bilgisini paylaşan Uçak, sözlerini şöyle sürdürdü; “İzmir ve Manisa’da Türkiye’deki kiraz ağacı varlığımızın yüzde 26’sı yer alıyor. İzmir ve Manisa’da 147 bin ton kiraz üretiyoruz. Erkenci yörelerimizden başlayan ihracatımız sonrasında diğer kiraz yörelerimizin katılımıyla yaklaşık 6 ay sürüyor. Coğrafyamızın sunduğu bu olanağı kullanarak 2023 yılında 55 ülkeye 83 bin ton karşılığı 215 milyon 796 bin dolarlık kiraz ihraç etti. İhracatta ilk sırada 95,5 milyon dolarla Almanya yer aldı. Bu ülkeyi 43,8 milyon dolarla Rusya ve 14,2 milyon dolarla Avusturya takip etti. Parlak kırmızı rengi, iri tane yapısı, kendine özgü aroması ve uzun raf ömrü nedeniyle tercih edilen "Ziraat 0900" türü bölge üreticisinin ana geçim kaynağı durumunda bulunuyor.”

UÇAK KARGO İLE İHRACATIMIZ DAHA DA ARTABİLİR

Kiraz ihracatında dünya lideri olan Şili’nin, Türkiye’den çok daha az üretimi olmasına rağmen ihracatta önüne geçtiği bilgisini veren Uçak, “Şili, uçak kargo filosuyla Çin başta olmak üzere Uzakdoğu’ya, ABD’ye ve Avrupa’ya çok seri bir şekilde ihracat gerçekleştiriyor. Türkiye’de Çin başta olmak üzere Uzakdoğu ülkeleriyle önce bitki sağlığı sertifikası anlaşmalarını yaparak, uçak kargoyu güçlü bir şekilde kullanarak Şili’nin yaptığı ihracat seviyelerine ulaşabilir. Üreticilerimiz ve ihracatçılarımız için bereketli bir sezon diliyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

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