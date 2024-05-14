ADD Bursa'dan 19 Mayıs'a özel turnuva

Atatürkçü Düşünce Derneği Bursa Şubesi'nce 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen Satranç Turnuvası'na 13 ilde 334 sporcu katıldı.BURSA (İGFA) - Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Bursa Şubesi, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Satranç Federasyonu Bursa Satranç İl Temsilciliği katkılarıyla 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Satranç Turnuvası düzenledi.

Merinos AKKM'de 4 kategoride 13 farklı ilden 334 sporcunun katılım sağladığı turnuvada, dereceye girenler, 12 kupa ve 54 madalya ile ödüllendirildi.

Törene Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ile Osmangazi Belediye Başkan Vekili Hande Apaydın da katıldı.

Turnuvanın planlanmasını ve organizasyonun gerçekleştirilmesini sağlayan ADD Bursa Şubesi Başkan Yardımcısı Ali Küçüksarı, zaman zaman ulusal bayramlarımızı yasaklamaya ve unutturmaya kalkan zihniyete karşı eşsiz önder Büyük Atatürk’ün 'Ben sporcunun zeki çevik aynı zamanda ahlaklısını severim' sözlerini şiar eden anlayışla bu bayramda yüzlerce çocuk, genç ve onların aileleri ile buluştuklarını söyledi. Katılanların Atatürk’ü anma adına gururlandığını ifade eden Küçüksarı, ADD olarak bundan sonrada milli bayramlarda ve diğer zamanlarda çeşitli temalı turnuvalar düzenleyeceklerini belirterek, "Aydınlık geleceğimiz çocuklarımızın ve gençlerimiz ellerinde yükselecek. Bu vesile ile turnuvaya destek veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey nezdinde SPK, ilgili daire başkanlıkları, şube müdürlükleri ve personeline Nilüfer Belediyesi'ne de yürekten teşekkür ederiz" diye konuştu.