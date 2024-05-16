Sakarya Bike Fest’e görkemli başlangıç

Merakla beklenen Sakarya Bike Fest bisiklet, ışık şovları ve gösterilerle şölen tadında bir açılış seremonisiyle başladı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Bisiklet sadece bir spor aracı değil kültür ve yaşam biçimidir. Bu sporu önemsediğimiz gibi bisikleti hayatın bir parçası haline getirmeyi de önemsiyoruz” diyerek festivale katılım çağrısı yaptı. Bike Fest, şehrin kalbinden geçecek Tour Of Sakarya, MTB Eliminatör Dünya Kupası, konserler ve etkinliklerle 11 gün boyunca nefes kesecek.

SAKARYA (İGFA) - 11 gün sürecek bisiklet şöleni Sakarya Bisiklet Festivali (Sakarya Bike Fest) Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde düzenlenen görkemli açılış seremonisiyle başladı.

Işık şovları, dans gösterileri ve halk oyunlarıyla başlangıç yapan Sakarya Bike Fest’in açılış programı, büyüleyici görüntülere sahne oldu. Bisiklet şovları ve akrobasi gösterileri katılımcılara adeta görsel bir şölen yaşattı.

Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın yanı sıra Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, İl Gençlik ve Spor Müdürü Nevzat İnanç, Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, ASKF Başkanı Yaşar Zımba, Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Matur, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Turan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“BİSİKLET BİR KÜLTÜR VE YAŞAM BİÇİMİDİR”

Yusuf Alemdar bisikleti vatandaşın hayatının bir parçası yapmayı önemsediklerini ifade ederek, “Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak böyle kapsamlı, uluslararası spor etkinliklerine ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bisiklet sadece bir spor aracı değil aynı zamanda bir kültür ve yaşam biçimidir. Bisiklet sporunu önemsediğimiz gibi, hemşerilerimizin bir ulaşım aracı olarak bisikleti kullanmasını ve yaşamlarının parçası haline getirmelerini de önemsiyoruz. Spora gönül veren herkesi bu heyecanı yaşamaya davet ediyoruz” dedi.

“SPORCU YETİŞTİREN BİR SAKARYA İÇİN…”

Alemdar, Sakarya’nın sporcu yetiştiren kimliğini yeniden kazanması için adımlar atacaklarını belirterek şöyle dedi: “Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak amatör ve profesyonel sporların gelişmesi için ortaya koyduğumuz irade ve desteği her platformda ifade ediyoruz. Bizim asıl hedefimiz Sakarya’nın sporcu yetiştiren kimliğini yeniden kazandırmaktır. Yeni sporcular yetiştirilmesi için altyapı desteği sağlamak, spor tesisleri inşa etmektir. Emeği geçen Cumhurbaşkanlığımıza, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ve Türkiye Bisiklet Federasyonu’na teşekkürlerimi sunuyorum”

“SAKARYA BİSİKLETE SAHİP ÇIKIYOR”

Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ise, “2016 da attığımız tohumlar Sakarya’nın Dünya’da Bisiklet Şehri olmasının nişanesiydi. Bugün bu şehir Bisiklet Dostu Şehir unvanını taşıyor. Geniş bisiklet yolları ağı, profesyonel takımı, dev organizasyonlarıyla Sakarya bisikleti seviyor ve sahip çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Seremoni, yapılan semazen gösterisi, sinevizyon gösterisi ve katılımcılar arasından 25 kişiye çekilişle bisiklet hediye edilmesiyle son buldu.

HEYECAN TOUR OF İLE BAŞLIYOR

16 Mayıs’ta Prolog Yarışı ile Sakarya Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nden start alacak olan “Tour Of Sakarya” yol bisikleti yarışı şehrin kalbinden geçerek coşkuyu katlayacak.

Dağ bisikleti yarışları ise Sakarya MTB Cup ile 16 Mayıs’ta start alacak ve 18 Mayıs’taki night cup (gece yarışı) ile devam edecek.

ELİMİNATÖR DÜNYA KUPASI

Sakarya Fest’in en büyük organizasyonu MTB Dağ Bisikleti Eliminatör (XCE) Dünya Kupası ise 26 Mayıs’ta koşulacak.

Dünyanın en iyi pedalları en zorlu arazi şartlarında, şampiyonluk için ter dökecek. Festival, Cumhurbaşkanlığı’nın himayelerinde 11 gün boyunca yarışlar, konserler ve etkinliklerle nefes kesecek.

İŞTE DETAYLI YARIŞ/ETKİNLİK TAKVİMİ

16 Mayıs 08.45-09.45 İmza Seremonisi Tour of Sakarya

10.00-11.40 Tour of Sakarya Prolog Start

11.45-12.00 Tour of Sakarya Prolog Ödül Töreni

16.00-17.40 Sakarya MTB Cup

17.45-18.00 Sakarya MTB Cup Ödül Töreni

17 Mayıs 08.45-09.45 İmza Seremonisi Tour of Sakarya

10.00-13.05 Tour of Sakarya Etap 1 Start

13.10-13.30 Tour of Sakarya Etap 1 Ödül Töreni

18 Mayıs 08.45-09.45 İmza Seremonisi Tour of Sakarya

10.00-13.35 Tour of Sakarya Etap 2 Start

13.40-14.00 Tour of Sakarya Etap 2 Ödül Töreni

20.00-21.40 Sakarya MTB Night Cup

21.45-22.00 Sakarya MTB Night Cup Ödül Töreni

19 Mayıs 14.45-15.45 İmza Seremonisi Tour of Sakarya

16.00-19.25 Tour of Sakarya Etap 3 Start

19.30-20.00 Tour of Sakarya Etap 3 Ödül Töreni

20.00-20.45 Birkan Polat Show

20.30-22.00 İkilem Grubu Konseri

26 Mayıs 13.30-14.10 Training

14.15-14.30 Time Trials Women

14.30-14.45 Time Trials Men

14.45-15.15 1/8 Finals Women

15.15-15.45 1/8 Finals Men

16.00-17.00 Finals Women and Men – UCI XCE World Cup

17.15-17.40 Seremoni

18.00-18.45 Birkan Polat Show

19.00-20.30 Konser