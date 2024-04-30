Hazır beton üretiminde Avrupa liderliği sürüyor

Türkiye’de standartlara uygun beton üretilmesi ve inşaatlarda doğru beton uygulamalarının sağlanması için 36 yılı aşkın süredir uğraş veren Türkiye Hazır Beton Birliği'nin (THBB) 37. Olağan Genel Kurulu İstanbul’da yapıldı.İSTANBUL (İGFA)- Türkiye Hazır Beton Birliğinin (THBB) 37. Olağan Genel Kurul Toplantısı, birliğin İstanbul Kavacık’taki merkez binasında yapıldı.

Kurulda konuşan Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, birliğin kurulduğu günden bu yana hazır beton sektörünün gelişimi için çalıştığını belirterek, "Üyelik kriterleriyle, hazır beton üreticileri için bir kalite çıtası ortaya koyan Birliğimiz, yaptığı çalışmalarla hazır beton üreticilerini ulusal ve uluslararası platformlarda temsil eden önemli bir sektörel kuruluş olmuştur.” dedi.

Ekonomik gelişmeleri değerlendiren Işık, Türkiye Hazır Beton Birliği ve çalışmaları hakkında da bilgiler verdi. Başkan Işık, her yıl Hazır Beton Sektör Raporu hazırladıklarını ifade ederek, sektörün 2022 yılı verilerine göre 94 milyar liralık cirosu, 40 bine ulaşan istihdam hacmi ve yıllık 105 milyon metreküplük üretimiyle inşaat sektörüne ve buna bağlı olarak ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını belirterek, "İnşaat sektörünün en temel kolu olan sektörümüz bu üretim hacmiyle, Avrupa’da liderliğini sürdürmektedir.” diye konuştu.

Birliğin eğitim çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren THBB Başkanı Yavuz Işık, “Uzun yıllardır, Millî Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Hazır Beton Birliği arasındaki protokol kapsamında, Beton Santral Operatörlüğü, Beton Pompa Operatörlüğü, Beton Transmikser Operatörlüğü ve Laboratuvar Teknisyenleri Eğitimleri düzenlemekteyiz. Eğitimlerimize bugüne kadar 18 bini aşkın kişi katılmıştır. Üyelerimizin maliyetlerini düşürmek ve sürüş güvenliğini artırmak için de çalışmalar yapıyoruz. Bu doğrultuda, düzenlediğimiz Ekonomik ve Güvenli Sürüş Eğitimlerimiz ile hazır beton tesislerinin kaynaklarını verimli kullanmasını sağlamaya devam ediyoruz. Bugüne kadar 261 tesiste 4.000’den fazla kişiye ekonomik ve güvenli sürüş eğitimi verdik.” dedi.

THBB Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi (THBB MYM) olarak, 2023 yılında Beton Pompa Operatörü ve Beton Santral Operatörü mesleklerinde 55 kişiyi belgelendirdiklerini ifade eden Işık, yakın zamanda Beton Transmikser Operatörü alanında da yetkilendirilmeyi beklediklerini, özellikle kazalarla ilgili maddi ve manevi kayıpların yoğun olarak yaşandığı sektörde sizlerin de desteğiyle bu eğitimlerin yaygınlaşması ve Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne sahip çalışan sayısının artmasının Türkiye için çok değerli olduğunu söyledi.