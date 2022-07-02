Eskinazi: 'Asgari' artış zorunluluktu

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, asgari ücreti 5 bin 500 TL olmasına, “Asgari ücret artışı zorunluluktu. Sabit gelirli insanımızın bu hayat pahalılığına karşı korunması gerekliydi” değerlendirmesinde bulundu.İZMİR (İGFA) - Türkiye’de 10 milyon çalışanı direkt ilgilendiren, diğer çalışanların ücretlerinde baz alınan asgari ücretin 2022 yılı içinde ikinci kez artışla 5 bin 500 TL olmasına Egeli ihracatçılar, “Asgari ücret artışı zorunluluktu. Sabit gelirli insanımızın bu hayat pahalılığına karşı korunması gerekliydi” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’de ilan edilen enflasyon ile hissedilen enflasyon rakamları arasında belirgin bir fark olduğu tespitinde bulunan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, son 1 yıldır uyguladığı ekonomi politikalarının doğru sonuçlar vermediğinin görüldüğüne vurgu yaptı.

Eskinazi, “Türkiye, ekonomi politikalarını gözden geçirmeli. 2021 yılı Eylül ayında Merkez Bankası’nın politika faizi yüzde 19 iken, USD/TL kuru 8,65, enflasyon ise; yüzde 19,58 seviyesindeydi. MB’nin politika faizini kademeli olarak yüzde 14’e indirmesi sonrasında enflasyon TÜİK verilerine göre TÜFE’de Mayıs ayı itibariyle yüzde 73,5’e, Yİ-ÜFE’de yüzde 132’ye çıktı. Türkiye’nin kredi ödeyebilme durumunu gösteren ve risk primi olarak ifade edilen 5 yıllık CDS göstergesi 800 baz puanı aştı. Bu 2008 sonrasındaki en yüksek seviyeyi ifade ediyor. Türkiye, borç stokunu yönetme kabiliyetini kaybetmemek için piyasalara güven vermeli" dedi.

“Ekonomi algı yönetimidir” diyen Eskinazi, “Türkiye 1 yıl içinde seçime gidecek. Mevcut ekonomik sistemde iyileşme istiyorsanız enflasyonu kontrol altına almak gerekiyor. Bunun içinde sıkı bir para politikası uygulamak lazım” diyerek görüşlerini noktaladı.