Ege'dekiişverenlerin istihdam beklentisi en yüksek seviyesinde

Ege Bölgesi'ndeki işverenlerin istihdam beklentisi son 9 yılın en yüksek seviyesine yükseldi. Ege Bölgesi işe alım beklentileri en güçlü üçüncü bölge oldu.İZMİR (İGFA) - 2024 yılının ikinci çeyreğine ilişkin işe alım beklentilerini ölçmek için 42 ülkede 40 bin 385 işverenle İstihdama Genel Bakış araştırmasını gerçekleştirdi. Ankete göre, önümüzdeki çeyrekte Türkiye'de yüzde 14 puanlık Net İstihdam Görünümü (NEO) ile olumlu bir istihdam iklimi öngörüldü.

ManpowerGroup İstihdama Genel Bakış Araştırması'na göre, Türkiye'de önümüzdeki çeyrekte olumlu bir işe alım iklimi öngörülmesine rağmen, beklentiler geçen çeyreğe göre 3 puan, 2023 yılının 2. çeyreğinden bu yana ise 10 puan geriledi. 2024'ün ilk çeyreğinden bu yana sabit kalan ve 2023'ün ikinci çeyreğinden bu yana 4 puan artan 18 NEO ile Ege Bölgesi ise işe alım beklentileri en güçlü üçüncü bölge oldu.

Bölgesel bazda ise en rekabetçi bölge, 2024'ün ilk çeyreğinden bu yana sabit kalan ve 2023'ün ikinci çeyreğinden bu yana 4 puan artan 18 NEO ile Ege Bölgesi oldu. Bu bölgedeki beklentiler son 9 yılın en yüksek seviyesinde seyretti. Diğer bölgelerin NEO puanları da şu şekilde sıralandı: İç Anadolu (16), Marmara (15), Karadeniz (13), Güneydoğu Anadolu (13), Akdeniz (10) ve Doğu Anadolu (-3).

Araştırma sonuçlarını değerlendiren ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı, “Türkiye'de enflasyonu kontrol altına almak amacıyla sıkı para politikasına devam edilmesi istihdam beklentilerinin düşmesine neden oluyor. Bununla birlikte faiz artırımlarının ardından ekonomi soğusa da büyüme devam ediyor. Bu durumun uzun vadede ülke ekonomisini istikrara kavuşturması ve zaman içinde yatırımcı duyarlılığını tersine çevirmesi bekleniyor. Ancak daha sıkı para politikasının etkilerinin kademeli olarak gerçekleşmesi ve enflasyonda önemli bir iyileşme görülmeden önce önümüzdeki aylarda zirvenin görülmesi de bekleniyor. Bu zirvenin ardından enflasyonda yaşanacak kayda değer düşüş, istihdam ortamına da olumlu bir şekilde yansıyacak ve işe alım beklentilerini artıracaktır.” dedi.