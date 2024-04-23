Bursa'da Millet Partisi'nden yeni anayasa çağrısı

Millet Partisi Bursa İl Başkanı Hüsamettin Akyıldız; meşruiyetçi, çoğulcu ve katılımcı demokrasi idealinin yılmaz takipçisi olduklarını belirterek yeni anayasa çağrısı yaptı.BURSA (İGFA) - Millet Partisi Bursa İl Başkanı Hüsamettin Akyıldız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle yayınladığı kutlama mesajında yeni anayasa ve siyasi ahlak yasasının şart olduğunu dile getirdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında milletin egemenliğinin iyi anlaşılması gerektiğini vurgulayan Millet Partisi Bursa İl Başkanı Hüsamettin Akyıldız, “Aziz milletimiz… Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığı 23 Nisan 1920, yüce Türk milletimizin var olma mücadelesinin en önemli adımıdır. Ulusal bağımsızlığımızın bütün dünyaya ilan edilerek egemenliğin millet iradesine verildiği bu tarihi günün 104. yılını idrak ediyoruz. Bundan sonra da Gazi Meclisin verdiği karar gereği egemenlik, kayıtsız şartsız hep milletin olacaktır. Millet Partisi olarak TBMM’nin kuruluşunun 104. yılını kutlar, devletimizi kuran Gazi Meclisi minnet, şükran ve rahmetle anarız. Demokrasimizin önündeki engellerin kaldırıldığı meşruiyetçi, çoğulcu ve katılımcı bir demokrasi idealinin yılmaz takipçisi olduğumuzu da bu vesileyle bir kez daha beyan ederiz.” dedi. Büyük Türk Milleti’nin 5 bin yıllık millî iradesi istikametinde, TBMM’den ortak akılla yönetilmesi gerektiğini de belirten Akyıldız, “Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir düsturunun tam olarak yaşanabilmesi için; insan hak ve hürriyetlerine saygılı, milletin egemenliğine dayalı, herkesi kucaklayan, hürriyetçi, çoğulcu, demokratik bir anayasa şarttır. Millî iradenin ortaya çıkmasına imkân veren bir Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu şarttır. Güçler ayrılığına dayalı ıslah edilmiş parlamenter sistem şarttır. Siyasi partilerin, seçilmişlerin, yöneticilerin ve iktidarın uymak zorunda oldukları bir Siyasi Ahlak Yasası şarttır” ifadelerini kullandı.