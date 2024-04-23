Son Dakika

Bursa'da Millet Partisi'nden yeni anayasa çağrısı

Millet Partisi Bursa İl Başkanı Hüsamettin Akyıldız; meşruiyetçi, çoğulcu ve katılımcı demokrasi idealinin yılmaz takipçisi olduklarını belirterek yeni anayasa çağrısı yaptı

YAŞAM 23.04.2024, 17:16
Bursa'da Millet Partisi'nden yeni anayasa çağrısı

Millet Partisi Bursa İl Başkanı Hüsamettin Akyıldız; meşruiyetçi, çoğulcu ve katılımcı demokrasi idealinin yılmaz takipçisi olduklarını belirterek yeni anayasa çağrısı yaptı.BURSA (İGFA) - Millet Partisi Bursa İl Başkanı Hüsamettin Akyıldız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle yayınladığı kutlama mesajında yeni anayasa ve siyasi ahlak yasasının şart olduğunu dile getirdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında milletin egemenliğinin iyi anlaşılması gerektiğini vurgulayan Millet Partisi Bursa İl Başkanı Hüsamettin Akyıldız, “Aziz milletimiz… Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığı 23 Nisan 1920, yüce Türk milletimizin var olma mücadelesinin en önemli adımıdır. Ulusal bağımsızlığımızın bütün dünyaya ilan edilerek egemenliğin millet iradesine verildiği bu tarihi günün 104. yılını idrak ediyoruz. Bundan sonra da Gazi Meclisin verdiği karar gereği egemenlik, kayıtsız şartsız hep milletin olacaktır. Millet Partisi olarak TBMM’nin kuruluşunun 104. yılını kutlar, devletimizi kuran Gazi Meclisi minnet, şükran ve rahmetle anarız. Demokrasimizin önündeki engellerin kaldırıldığı meşruiyetçi, çoğulcu ve katılımcı bir demokrasi idealinin yılmaz takipçisi olduğumuzu da bu vesileyle bir kez daha beyan ederiz.” dedi. Büyük Türk Milleti’nin 5 bin yıllık millî iradesi istikametinde, TBMM’den ortak akılla yönetilmesi gerektiğini de belirten Akyıldız, “Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir düsturunun tam olarak yaşanabilmesi için; insan hak ve hürriyetlerine saygılı, milletin egemenliğine dayalı, herkesi kucaklayan, hürriyetçi, çoğulcu, demokratik bir anayasa şarttır. Millî iradenin ortaya çıkmasına imkân veren bir Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu şarttır. Güçler ayrılığına dayalı ıslah edilmiş parlamenter sistem şarttır. Siyasi partilerin, seçilmişlerin, yöneticilerin ve iktidarın uymak zorunda oldukları bir Siyasi Ahlak Yasası şarttır” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 33 90
2. Fenerbahçe 33 86
3. Trabzonspor 33 55
4. Beşiktaş 33 51
5. Başakşehir 33 49
6. Rizespor 33 48
7. Kasımpasa 33 46
8. Antalyaspor 33 45
9. Alanyaspor 33 45
10. Sivasspor 33 45
11. A.Demirspor 33 41
12. Samsunspor 33 39
13. Ankaragücü 33 37
14. Kayserispor 33 37
15. Konyaspor 33 36
16. Gaziantep FK 33 34
17. Hatayspor 33 33
18. Karagümrük 33 33
19. Pendikspor 33 30
20. İstanbulspor 33 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 31 69
2. Göztepe 31 63
3. Ahlatçı Çorum FK 31 55
4. Sakaryaspor 31 54
5. Bodrumspor 31 52
6. Kocaelispor 31 52
7. Bandırmaspor 31 47
8. Boluspor 31 47
9. Gençlerbirliği 31 47
10. Erzurumspor 31 42
11. Ümraniye 31 37
12. Manisa FK 31 36
13. Keçiörengücü 31 36
14. Şanlıurfaspor 31 34
15. Tuzlaspor 31 33
16. Adanaspor 31 32
17. Altay 31 15
18. Giresunspor 31 7
Takımlar O P
1. Arsenal 34 77
2. Liverpool 33 74
3. M.City 32 73
4. Aston Villa 34 66
5. Tottenham 32 60
6. Newcastle 32 50
7. M. United 32 50
8. West Ham United 34 48
9. Chelsea 32 47
10. Brighton 32 44
11. Wolves 33 43
12. Fulham 34 42
13. Bournemouth 33 42
14. Crystal Palace 33 36
15. Brentford 34 35
16. Everton 33 30
17. Nottingham Forest 34 26
18. Luton Town 34 25
19. Burnley 34 23
20. Sheffield United 33 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 32 81
2. Barcelona 32 70
3. Girona 32 68
4. Atletico Madrid 32 61
5. Athletic Bilbao 32 58
6. Real Sociedad 32 51
7. Real Betis 32 48
8. Valencia 32 47
9. Villarreal 32 42
10. Getafe 32 40
11. Osasuna 32 39
12. Sevilla 32 37
13. Las Palmas 32 38
14. Deportivo Alaves 32 35
15. Rayo Vallecano 32 34
16. Mallorca 32 31
17. Celta Vigo 32 31
18. Cadiz 32 25
19. Granada 32 18
20. Almeria 32 14