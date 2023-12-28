Çalışan emekliye 5 bin lira Resmi Gazete'de

TBMM’de onaylanan çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesine ilişkin düzenlemeler içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

ANKARA (İGFA) - Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye verilmesi ile ilgili düzenlemeye ilişkin kanun maddesi Resmi Gazete'de yayınlanandı.

TBMM’de kabul edilen maddede ekonomiye ilişkin düzenlemeler de içeriyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesi konusunda, “Meclis’te kabul edilip Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra en kısa sürede ödemeler yapılacak” demişti.

Çalışan emeklilere de bir defaya mahsus 5 bin lira ödemesinin 29-20 Aralık tarihlerinde hesaplara geçmesi bekleniyor.