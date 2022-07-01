Asgari zam 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacak

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle, asgari ücret zammına ilişkin yapılan düzenlemenin 1 Temmuz itibarıyla geçerli olması karara bağlandı.

ANKARA (İGFA) -Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e ilişkin kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, asgari ücret zammına ilişkin yapılan düzenlemenin 1 Temmuz itibariyle geçerli olması kararlaştırıldı.

Zam oranının bugün açıklanması bekleniyor.