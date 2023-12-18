Son Dakika

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı başladı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde başladı.

EKONOMİ 18.12.2023, 16:00 18.12.2023, 16:04
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı başladı

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç devam ediyor. İlk toplantısını 11 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştiren komisyon, ikinci toplantı için bugün saat 13.30'da yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya geldi. Birinci toplantı sonucunda asgari ücret belirleme aşamalarındaki takvim oluşturularak, yapılan çalışmalar paylaşılmıştı.

İKİNCİ TOPLANTIDA MASADA YER ALACAK KONULAR
Komisyonun ikinci toplantısında ise Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin enflasyon, alım gücü ve istihdam başta olmak üzere ekonomik veri ve raporları sunması bekleniyor. Değerlendirilen veriler çerçevesinde toplantıda, taraflar ara zam rakamına dair pazarlık yürütecek.


KOMİSYONDA KİMLER YER ALACAK?
Komisyonda işçi tarafını temsilen 5 kişilik heyete TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, işveren tarafını temsilen 5 kişilik heyete TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, 5 kişilik hükümet heyetinde ise Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş başkanlık edecek. Öte yandan ilk toplantıda yer alan asgari ücretli 4 çalışan işçi bu toplantıda yer aldı.

Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar ise şu şekilde:

"Yüzde 35'lik zamda net 15 bin 392 lira, brüt 18 bin 109 lira

Yüzde 40'lık zamda net 15 bin 962 lira, brüt 18 bin 779 lira

Yüzde 45'lik zamda net 16 bin 532 lira, brüt 19 bin 450 lira

Yüzde 50'lik zamda net 17 bin 103 lira, brüt 20 bin 121 lira

Yüzde 55'lik zamda ise net 17 bin 673 lira, brüt 20 bin 791 olacak".

#Asgari ücret #2024
Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 15 40
2. Galatasaray 15 40
3. Kayserispor 15 29
4. Trabzonspor 15 26
5. Beşiktaş 15 26
6. A.Demirspor 15 23
7. Antalyaspor 15 23
8. Rizespor 15 22
9. Kasımpasa 15 21
10. Hatayspor 15 18
11. Ankaragücü 15 18
12. Sivasspor 15 18
13. Karagümrük 15 17
14. Başakşehir 15 15
15. Gaziantep FK 15 15
16. Konyaspor 15 14
17. Samsunspor 15 14
18. Alanyaspor 15 14
19. Pendikspor 15 13
20. İstanbulspor 15 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 15 39
2. Kocaelispor 15 32
3. Göztepe 15 29
4. Bandırmaspor 15 26
5. Sakaryaspor 15 26
6. Bodrumspor 15 25
7. Gençlerbirliği 15 24
8. Ahlatçı Çorum FK 15 23
9. Keçiörengücü 15 19
10. Boluspor 15 19
11. Manisa FK 15 18
12. Erzurumspor 15 18
13. Ümraniye 15 18
14. Adanaspor 15 16
15. Şanlıurfaspor 15 14
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 15 13
18. Giresunspor 15 9
19. Altay 15 5
Takımlar O P
1. Arsenal 17 39
2. Liverpool 17 38
3. Aston Villa 17 38
4. M.City 17 34
5. Tottenham 17 33
6. Newcastle 17 29
7. M. United 17 28
8. West Ham United 17 27
9. Brighton 17 26
10. Chelsea 17 22
11. Fulham 17 21
12. Brentford 17 19
13. Wolves 17 19
14. Bournemouth 16 19
15. Crystal Palace 17 17
16. Everton 17 16
17. Nottingham Forest 17 14
18. Luton Town 16 9
19. Burnley 17 8
20. Sheffield United 17 8
Takımlar O P
1. Real Madrid 17 42
2. Girona 16 41
3. Barcelona 17 35
4. Atletico Madrid 16 34
5. Athletic Bilbao 17 32
6. Real Sociedad 17 30
7. Real Betis 17 27
8. Getafe 17 25
9. Las Palmas 17 25
10. Valencia 17 20
11. Rayo Vallecano 17 20
12. Osasuna 17 19
13. Deportivo Alaves 16 16
14. Villarreal 17 16
15. Mallorca 17 15
16. Cadiz 17 14
17. Sevilla 16 13
18. Celta Vigo 17 13
19. Granada 17 8
20. Almeria 17 5