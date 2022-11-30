ERÜ ile KASKİ arasında iş birliği protokolü

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) arasında Üniversite öğrencilerinin proje veya uygulama odaklı olarak KASKİ bünyesinde teorik bilgilerinin pratiğe dönüştürülmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, öğrencilerin pratik hayatta deneyimlerini artırmaları için imzalanan protokole emeği geçenlere teşekkür etti.

KASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir ise konuşmasında ERÜ İLE KASKİ olarak güzel bir iş birliği yürüttüklerini belirterek, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Üniversite öğrencilerinin proje veya uygulama odaklı olarak KASKİ bünyesinde teorik bilgilerinin pratiğe dönüştürülmesi amacıyla düzenlenen protokole Rektör Prof. Dr. Fatih Altun ve KASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir tarafından imza atıldı.