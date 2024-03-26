Trump’ın olası zaferi, Filistin’i daha güç bir duruma sokabilir

ABD'de başkanlık seçimleri yaklaşıyor. Ön seçimlerde oldukça etkili sonuçlar alan eski başkan Donald Trump'ın aday olması neredeyse kesinleşti. Peki Trump'ın başkanlık koltuğunu tekrar devralması ülkede ne tür değişiklikler ortaya çıkaracak?Oğuzhan Osman BİLGİN/Rüstem PEHLİVANLAR/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Filistin topraklarında düzenlediği soykırım harekatında en büyük destekçisi her zamanki gibi ABD oldu. ABD Başkanı Joe Biden ve yönetiminin açık desteğini alan İsrail, hiçbir çekinceye sahip olmadan Filistin topraklarını vurmaya devam ediyor. Yaklaşan ABD seçimlerinde adaylığı neredeyse kesinleşmiş olan Donald Trump'ın hem Ukrayna-Rusya hem de İsrail-Filistin çatışmasına mevcut yönetimden farklı bir açıyla bakıp bakamayacağı merak konusu.

Prof. Dr. İsmail Şahin, ABD’de yapılacak başkanlık seçimleri sonrasında gerçekleşebilecek olası bir yönetim değişikliğinin Filistin'de devam eden savaşa nasıl yansıyacağını Herkes Duysun için analiz etti.

“TRUMP'IN SEÇİLMESİ İSRAİL POLİTİKASINDA CİDDİ BİR KIRILMAYA YOL AÇMAZ”

Donald Trump'ın ABD'de başkanlık koltuğunu devralması halinde İsrail'e olan bakışın ciddi bir değişikliğe uğramayacağını ifade eden Prof. Dr. İsmail Şahin, “Trump’ın seçimleri kazanması halinde ABD’nin Filistin politikasında bir değişiklik olması pek mümkün görünmüyor. Nitekim Trump görevde olduğu yıllarda eğmeden bükmeden, lafı gevelemeden, diplomatik kurnazlıklara başvurmadan aleni bir şekilde İsrail’in yayılmacı ve saldırgan politikalarını desteklemişti. Bilindiği üzere İsrail, Suriye’ye ait Golan Tepeleri’ni 1967’de işgal etmiş, 1981’de de ilhak etmişti. Başkan Trump Mart 2019’da düzenlediği bir törenle bu ilhakı tanıdığını duyurmuştu. Yine Trump İsrail’in, Batı Şeria’yı ilhak planına açık desteğini beyan etmişti.” dedi.

“TRUMP, FİLİSTİN'DE DAHA KÖTÜ BİR GİDİŞATA SEBEP OLABİLİR”

Trump'ın ABD başkanı olduğu dönemde Kudüs konusunda almış olduğu kararı da hatırlatan Prof. Dr. İsmail Şahin, “Bir diğer somut olay ise, Kudüs kararıdır. Hatırlanacağı üzere Trump, İslam dünyasından gelen tüm tepkilere karşın Kudüs’ü İsrail’in resmi başkenti olarak tanıdı ve Tel Aviv’deki ABD Büyükelçiliği’nin Kudüs’e taşınması emrini verdi. Dolayısıyla Trump’ın seçimi kazanması Filistin’deki durumun daha da kötüleşmesine yol açar.” şeklinde konuştu.