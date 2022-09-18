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Tayvan'da 7,2 büyüklüğünde deprem!
DÜNYA 18.09.2022, 10:43
Tayvan'da 6,5 büyüklüğündeki deprem ardından 7,2 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.ANKARA (İGFA) - Tayvan'ın doğu kıyısında bugün meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki deprem sonrasında 7,2 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiği duyuruldu.
Ölü ve yaralı sayısına dair henüz açıklama yapılmadı.
https://twitter.com/USGS_Quakes/status/1571396616833339392
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