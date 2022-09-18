Tayvan'da 7,2 büyüklüğünde deprem!

Tayvan'da 6,5 büyüklüğündeki deprem ardından 7,2 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.ANKARA (İGFA) - Tayvan'ın doğu kıyısında bugün meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki deprem sonrasında 7,2 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiği duyuruldu.

Ölü ve yaralı sayısına dair henüz açıklama yapılmadı.

https://twitter.com/USGS_Quakes/status/1571396616833339392