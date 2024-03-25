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Macron Avrupa’yı ateşe atmaya hazırlanıyor

Fransa lideri Emmanuel Macron, yapmış olduğu açıklamalarda Batı’nın, Rusya'yı gerekirse zor kullanarak durdurabileceğini net bir şekilde birden fazla kez ifade etti İki ülke arasındaki gerilim artıyor

DÜNYA 25.03.2024, 10:05
Macron Avrupa’yı ateşe atmaya hazırlanıyor

Fransa lideri Emmanuel Macron, yapmış olduğu açıklamalarda Batı’nın, Rusya'yı gerekirse zor kullanarak durdurabileceğini net bir şekilde birden fazla kez ifade etti. İki ülke arasındaki gerilim artıyor.OĞUZHAN OSMAN BİLGİN/RÜSTEM PEHLİVANLAR/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Fransız lider, Macron'un Rusya'yı doğrudan hedef alan açıklamaları dünya gündeminin en üst sıralarında yer alıyor. İki ülkenin savaşa girmesi olası bir 3. Dünya Savaşı'nın resmen başlaması anlamı taşıyabilir. Ukrayna'da devam eden savaşın Batı tarafından kaybedileceğine dair inancın pekişmesi sonrası Fransa daha saldırgan bir üslup benimsedi. 

Bu durumun Rusya tarafından nasıl karşılandığını ve Macron'un olarak neyi amaçladığını Dış Politika Uzmanı Dr. Barış Adıbelli Herkes Duysun için yorumladı.

"MACRON'UN NE YAPMAYA ÇALIŞTIĞINI ANLAMLANDIRMAK ZOR"

Fransız lider Macron'un enteresan çıkış ve açıklamalar yaptığını ifade eden Dr. Barış Adıbelli, "Bölgeyi takip eden bir akademisyen olarak Macron'un ne yaptığını anlamakta zorlanıyorum. Savaşın başlangıcında Putin ile arabulucu olmak istedi. Daha sonra söylemini sertleştirdiği ve yumuşattığı farklı dönemler oldu. Almanya, ABD ve NATO ülkelerinin asker göndermeme konusunda yaptıkları açıklamalara rağmen nedense Macron'un ortamı geren bir üslup tutturduğunu görüyoruz." dedi.

“MACRON FRANSA'YI AVRUPA'DA LİDER ÜLKE YAPMA NİYETİNDE OLABİLİR”

Macron'un savaşı tüm Avrupa'ya yayma gibi bir hamle yapmak istediğini kaydeden Adıbelli,, "Burada 2 tane soru var. İlki NATO'yu eleştiren Fransa'nın AB için de benzer eleştirel görüşlere sahip olması. Macron'un Avrupa'da İngiltere AB'den ayrıldıktan sonra lider ülke apoletini taşımak istediği söylenebilir. Bu anlamda en güçlü rakibi Almanya ancak Almanya'nın 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ulusal ordu kurması yasak." dedi.

“MACRON KENDİNİ KANITLAMA İHTİYACI DUYUYOR”

Macron'un Fransa'da siyaseten zor bir dönemde geçtiğinin altını çizen Dr. Adıbelli, "Macron Fransa'da nedense bir türlü benimsenemedi. Fransa bu döneme kadar daha tecrübeli, karizmatik devlet adamları Jacques Chirac ve Mitterrand gibi isimler tarafından yönetildi. Macron sanki kendi rüştünü ispat etme pahasına Avrupa'yı ateşe atma çabasında." dedi.

DÜNYA LİDERLER DÜZEYİNDE ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇİYOR

Küresel anlamda liderler düzeyinde de zor bir döneme geçildiğini vurgulayan Adıbelli, "Macron'un kendini kanıtlamak adına bir çabası var. Bir diğer taraftan potansiyel ABD Başkanı Trump’ın da Avrupa'daki duruma atfen Putin'e Avrupa'ya saldırma konusunda cesaret veren, destek çıkan enterasan açıklamaları olmuştu geçmişte. Bir başka irrasyonel lider de hemen güneyimizde İsrail'de olan Netanyahu. Küresel olarak dünya zor bir döneme giriyor." dedi.

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