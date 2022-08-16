Son Dakika

KKTC'de Cumhurbaşkanı Tatar'a yaz okulu öğrencilerinden ziyaret

DÜNYA 16.08.2022, 14:06
KKTC'de Cumhurbaşkanı Tatar'a yaz okulu öğrencilerinden ziyaret

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa’da faaliyet gösteren Dört İşlem Eğitim Merkezi öğrenci ve öğretmenlerini kabul etti.KKTC (İGFA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa’da faaliyet gösteren Dört İşlem Eğitim Merkezi öğrenci ve öğretmenlerini kabul ederek, çalışmaları ve faaliyetleri hakkında çocuklardan bilgi aldı.

Yaz okulu kapsamında öğrencilerin eğitimleri görmeleri ve KKTC’nin gerçekleri ile ilgili farklı ziyaretlerde bulunmalarının önemini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar; “KKTC’nin evlatları olarak umutla geleceğe bakabilmeleri için değerli öğretmenlerinizle birlikte yapılan çalışmaları takdir ediyorum” dedi.

“Gelecek sizlerindir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, öğrencilere başarılar ve bol şanslar diledi.

Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Cumhurbaşkanı Tatar, “Cumhurbaşkanı olarak en çok neyi gerçekleştirmek isterdiniz” şeklindeki soruya karşılık; “Ben halkımın refahını   istiyorum. Bütün isteğim sizlerin gelecekte ülkemize sahip çıkmanızdır” dedi ve ülkemizin güzelliğine işaret etti.

Yorumlar (0)
27
açık
Namaz Vakti 16 Ağustos 2022
İmsak 04:31
Güneş 06:07
Öğle 13:14
İkindi 17:02
Akşam 20:10
Yatsı 21:40
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 2 6
2. Trabzonspor 2 6
3. Fenerbahçe 2 4
4. Başakşehir 2 4
5. Alanyaspor 2 4
6. Beşiktaş 2 4
7. Gaziantep FK 2 4
8. Giresunspor 2 3
9. Antalyaspor 2 3
10. Galatasaray 2 3
11. Kayserispor 2 3
12. Konyaspor 2 2
13. Ümraniye 2 1
14. Ankaragücü 2 1
15. Sivasspor 2 1
16. Hatayspor 1 0
17. Karagümrük 1 0
18. İstanbulspor 2 0
19. Kasımpaşa 2 0
Takımlar O P
1. Bodrumspor 1 3
2. Samsunspor 1 3
3. Boluspor 1 3
4. Eyüpspor 1 3
5. Göztepe 1 3
6. Altınordu 1 1
7. Gençlerbirliği 1 1
8. Adanaspor 1 1
9. Keçiörengücü 1 1
10. Rizespor 1 1
11. Tuzlaspor 1 1
12. Erzurumspor 1 1
13. Pendikspor 1 1
14. Bandırmaspor 0 0
15. Denizlispor 1 0
16. Manisa Futbol Kulübü 1 0
17. Sakaryaspor 1 0
18. Ö.K Yeni Malatya 1 0
19. Altay 1 0
Takımlar O P
1. M.City 2 6
2. Arsenal 2 6
3. Brentford 2 4
4. Tottenham 2 4
5. Newcastle 2 4
6. Leeds United 2 4
7. Chelsea 2 4
8. Brighton 2 4
9. Aston Villa 2 3
10. Nottingham Forest 2 3
11. Bournemouth 2 3
12. Liverpool 2 2
13. Fulham 2 2
14. Wolverhampton Wanderers 2 1
15. Leicester City 2 1
16. Crystal Palace 2 1
17. Southampton 2 1
18. Everton 2 0
19. West Ham United 2 0
20. M. United 2 0
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 1 3
2. Real Betis 1 3
3. Villarreal 1 3
4. Osasuna 1 3
5. Real Madrid 1 3
6. Real Sociedad 1 3
7. Valencia 1 3
8. Celta Vigo 1 1
9. Espanyol 1 1
10. Athletic Bilbao 1 1
11. Barcelona 1 1
12. Mallorca 1 1
13. Rayo Vallecano 1 1
14. Almeria 1 0
15. Sevilla 1 0
16. Cadiz 1 0
17. Girona 1 0
18. Elche 1 0
19. Getafe 1 0
20. Real Valladolid 1 0