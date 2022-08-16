KKTC'de Cumhurbaşkanı Tatar'a yaz okulu öğrencilerinden ziyaret

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa’da faaliyet gösteren Dört İşlem Eğitim Merkezi öğrenci ve öğretmenlerini kabul etti.KKTC (İGFA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa’da faaliyet gösteren Dört İşlem Eğitim Merkezi öğrenci ve öğretmenlerini kabul ederek, çalışmaları ve faaliyetleri hakkında çocuklardan bilgi aldı.

Yaz okulu kapsamında öğrencilerin eğitimleri görmeleri ve KKTC’nin gerçekleri ile ilgili farklı ziyaretlerde bulunmalarının önemini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar; “KKTC’nin evlatları olarak umutla geleceğe bakabilmeleri için değerli öğretmenlerinizle birlikte yapılan çalışmaları takdir ediyorum” dedi.

“Gelecek sizlerindir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, öğrencilere başarılar ve bol şanslar diledi.

Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Cumhurbaşkanı Tatar, “Cumhurbaşkanı olarak en çok neyi gerçekleştirmek isterdiniz” şeklindeki soruya karşılık; “Ben halkımın refahını istiyorum. Bütün isteğim sizlerin gelecekte ülkemize sahip çıkmanızdır” dedi ve ülkemizin güzelliğine işaret etti.