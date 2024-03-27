Belçika'da yaralanan Türk gencine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika’da PKK yandaşlarının saldırısında yaralanan Türk genci telefonla aradıANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika'da terör örgütü PKK yandaşlarının saldırısı sonucu yaralanan 16 yaşındaki Efe Tapmaz'ı telefonla arayıp "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre sağlık durumu hakkında bilgi aldığı Tapmaz'a tedavi sürecini de soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Oradaki tüm kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi söyle. Hepsinin gözlerinden öpüyorum. Rabb'im sana şifalar versin." dedi. Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç'ın süreci takip edeceğini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, gencin ailesine selam ve sevgilerini iletti.

Tapmaz ise sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, ilgisinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Yaralı gençten olaya ilişkin de bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunlar ahlaksız, bunlar adi, bunlar alçak. Oradaki resmi makamlar da Büyükelçiliğimiz de takip ediyorlar, biz de kovalıyoruz. İnşallah neticesi hayırlı olur. Tekrar bütün aileye selam. Gözlerinden öpüyorum. Ramazan-ı Şerif'iniz hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.