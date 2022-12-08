Bakan Özer OECD toplantısında Kanadalı mevkidaşıyla görüştü

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Paris'te katıldığı OECD Eğitim Bakanları Toplantısı'nın yanı sıra, temasları çerçevesinde Kanada'nın Saskatchewan Eyaleti Yüksek Eğitim Bakanı ve Kanada Eğitim Bakanları Konseyi Başkanı Gordon Wyant ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in Paris'te katıldığı OECD Eğitim Bakanları Toplantısı'na ilişkin detaylar bakanlığın resmi internet sitesinde yer aldı.

Bakan Özer, görüşmede yaptığı değerlendirmede önceki dönemlerden bu yana Kanada ile Türkiye arasında Bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı düzeyindeki temasların devam etmesinin mutluluk verdiğini ifade etti.

"Kanada ile Türkiye'nin eğitim alanındaki ilişkilerinin son 10 yılda gelişim göstermesinden memnuniyet duyuyoruz" diyen Bakan Özer, "Ülkenizdeki yükseköğrenim kurumlarında 66'sı devlet burslusu olmak üzere toplam 2 bin 857 Türk vatandaşı öğrenimine devam etmektedir. Ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarında 3'ü Türkiye bursları kapsamında olmak üzere toplamda 218 Kanadalı öğrenci, eğitimlerine devam etmektedir. Misafir ettiğimiz bu gençlerin toplumlarımız arasındaki dostluk köprüsünü güçlendireceklerinden şüphem yoktur." diye konuştu.

Bakan Özer, her iki ülkede de karşılıklı öğrenci sayılarının yıllar içinde artış göstermesinin eğitim ilişkilerini geliştirme konusunda önemli fırsatlar doğurduğunu ifade etti.

Özer, konuşmasında şu konulara dikkati çekti:

"Gittikçe küreselleşen eğitim alanında Kanada ile ilişkilerimizi anlaşmalar boyutuna taşımaktan memnuniyet duyarız. Bu amaç doğrultusunda taslakları oluşturularak ülkenizin makamlarına iletilen 'Kültürel İşbirliği ve Eğitim İş Birliği Anlaşmaları'nı hızla hayata geçirmek, büyük öneme sahip. Desteğinizle bu anlaşmalara ilişkin süreci hızlandırarak Kanada ile eğitim ve kültür alanlarındaki iş birliğimizi derinleştirmekten memnun olacağız. Yaklaşık üç ay önce de Millî Eğitim Bakanlığında Senato Başkanı George Frey ve heyetini ağırlamıştık. Kendisine, ilişkilerimizi anlaşmalar boyutuna taşımanın öneminden bahsetmiştim. Sayın Başkan da benzer fikirde olduğunu ve süreci hızlandırmak üzere çalışacaklarını ifade etmişti. Bu konularda ilerleme sağlarsak ilişkilerimizi güçlendirmeyi yasal zemine kavuşturmuş olacağız."

Kanada'nın Saskatchewan Eyaleti Yüksek Eğitim Bakanı ve Kanada Eğitim Bakanları Konseyi Başkanı Gordon Wyant ise görüşmede uluslararası anlamda yürüttükleri çalışma stratejileri içinde önem verdikleri konulardan birinin de eğitim noktasında birlikte faaliyet yürütmek olduğunu belirtti. Bu bağlamda üniversiteler arasındaki etkileşime değer verdiklerini kaydeden Wyant, "Bu tip iş birlikleri hem bizim ülkemiz hem de ülkenizin değerlerini artırmada ve öğrencilerimizle araştırmacılarımız açısından önemli bir fırsat olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.