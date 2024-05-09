İletişim: Suriyeliler için konut yapılmıyor!

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan fotoğraflar ile ilgili "Suriyeliler için yapılan evler" iddiasının doğru olmadığı paylaşıldı.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı, Suriyeliler için konut yapıldığı iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, bahse konu görüntülerin Konya'nın Hadim ilçesine yapılan Bozkır Barajı'nın suları altında kalacak Dedemli Mahallesi'nin sakinleri için Meram ilçesinde TOKİ tarafından inşa edilen yeni yaşam alanını gösterdiğine dikkati çekildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ‘Dedemli Yeni Yerleşkesiyle Hayat Buluyor’ başlığıyla 24 Ocak 2021 tarihinde hem internet sitesinde hem resmi sosyal medya hesabında konuyla ilgili açıklamalarda bulunduğu tespit edildiğinin belirtildiği açıklamada, "Mahalle sakinleri için Meram ilçesi Çarıklar Mahallesi'nde TOKİ tarafından yapılan 428 adet konut 4 Eylül 2021'de çekilişle hak sahiplerine verilmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri yer aldı.