Büyükşehir’den Manisalı arıcılara ana arı desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesinin, Gölmarmara ilçesine bağlı Hıroğlu Mahallesi’ndeki Arıcılık Eğitim ve Ana Arı Üretim Merkezi’nde yetiştirilen ana arıları yüzde yüz hibeli olarak arıcılık yapan vatandaşlara teslim etti. İlk etapta 21 arıcıya 210 ana arının dağıtımı gerçekleştirildi.MANİSA (İGFA) - Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Gölmarmara ilçesine bağlı Hıroğlu Mahallesi’ndeki Arıcılık Eğitim ve Ana Arı Üretim Merkezi, içerisindeki yüzlerce kovanda üretilen ana arıları yetiştirerek vatandaşların hizmetine sunuyor. Merkezde üretilen ana arılar, üreticilerin bal üretiminin yoğun olduğu bahar ve yaz sezonunu daha verimli geçirmesi için arıcılık yapan vatandaşlara teslim edildi. Önümüzdeki arıcılık sezonunda, Manisa Büyükşehir Belediyesi Arıcılık Eğitim ve Ana Arı Üretim Merkezi’nde yetiştirilen ana arılar, il genelindeki arıcıların kovanlarında çalışarak bal veriminin artmasına katkı sağlayacak. Bu kapsamda Manisalı 21 arıcıya 210 adet ana arı dağıtımı yapıldı. Arıcılık Eğitim ve Ana Arı Üretim Merkezi’nde düzenlenen dağıtım programında Gölmarmara İlçe Belediye Başkanı Cem Aykan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı heyeti, Gölmarmara İlçe Jandarma Komutanı, Merkez’deki görevliler ile birlikte ana arı desteğinden faydalanan Manisalı arıcı vatandaşlar yer aldı.

“1500 ADET ANA ARI TESLİM EDİLECEK” Ana arı desteklemelerinin 2024 yılı arıcılık sezonunun bitimine kadar devam edeceği ifade edildi. Sezon sonunda 1500 adet ana arının yetiştirilip arıcılara teslim edilmesi hedefleniyor. 2024 yılı arıcılık sezonunda yapılacak ana arı desteğinden yararlanmak isteyen Manisalı arıcıların, ilçelerinde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi ilçe koordinatörlüklerine başvurabileceği belirtildi. Başvuru yapacak arıcıların en az 30 ve en fazla 200 aktif kovana sahip olması ana arı desteği almak için aranan şartlar arasında yer alıyor. Aynı zamanda destekten faydalanmak isteyen arıcıların, Manisa il sınırları içerisinde ikamet ediyor olması ve Arıcılık Kayıt Sistemi’ne (AKS) de kayıtlı olması gerekiyor.

“ANA ARILARIN KOVANA NASIL ALIŞTIRILACAĞI ANLATILDI” Arıcılık Merkezi Teknikeri ve Merkez Sorumlusu Hüseyin Balkaya, arıcılara yaptığı konuşmada ana arılardan aldıkları verimle ilgili geri dönüş yapmalarının Merkez’deki çalışmaların geliştirilmesi adına çok önemli olduğunu belirtirken, “Öncelikle ana arıyı koyacağımız kovan dört gün anasız olmak zorunda. Ana arısız kalan kovan kendisi ana arı üretmeye başlar. Buna izin vermeyerek kovanın ürettiği ana arıları imha ediyoruz. Bizim verdiğimiz ana arıları iki çerçeve arasına sıkıştırarak, dört gün boyunca da kovanı hiç ellemeyerek kovanın ana arıya alışmasını kabul etmesini sağlıyoruz. Verdiğimiz kitlerde ana arı 10 gün boyunca yaşayabiliyor kitin içine ana arıya baksın diye işçi arılar da koyarak ana arının yaşamasını sağlıyoruz. Sizlerden en büyük isteğimiz ürettiğimiz ana arı ile ilgili bize olumlu veya olumsuz geri dönüşleriniz. Sizlerden aldığımız geri dönüşler sayesinde kendimizi geliştirerek daha iyi ana arı üreterek sizlere daha iyi hizmet vermiş oluruz” dedi.

BAŞKAN AYKAN, “GÖLMARMARA’MIZA KATMA DEĞER SAĞLAYABİLECEK BİR TESİS” Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan da ana arı dağıtım programında vatandaşlarla bir araya gelerek, “Burasını biraz daha geliştirip dışarıdan gelenler için daha büyük bir tesis haline getirebiliriz. Gerekli adımlar atılarak geliştirildiği takdirde Gölmarmara’mıza katma değer sağlayabilir. Arıcılık Eğitim ve Ana Arı Üretim Merkezi hem Gölmarmara’mızın bilinirliği için fayda sağlayabilir hem de Merkez’de verilen eğitimlerle gerçekten bu bölgede yaşayanlar için, arıcılık faaliyetleri ile uğraşanlar için büyük bir şans olur. Siz anlatırken biraz düşündüm, burasının gelişmesine katkı sağlandığında çok güzel bir yere dönüşeceği hayalimde canlandı. Bu tesis için gerekli geliştirme çalışmaları yapılarak hem Manisa’mızın hem de Gölmarmara’mızın kalkınmasına katkı sağlayacak bir yer haline getirilebilir. Biz de Gölmarmara Belediyesi olarak inşallah bu tesisin daha güzel bir hal alması için elimizden gelen çalışmaları ortaya koyacağız” diye konuştu.

“7’DEN 70’E HERKESİN FAYDALANDIĞI BİR TESİS” Ana arı dağıtımından yararlanan arıcı vatandaşlarda hem projeye ilişkin hem de Arıcılık Eğitim ve Ana Arı Üretim Merkezi’nin bölgeye olan etkisini ilişkin düşüncelerini paylaştı. Bal üreticisi Hüseyin Yıldız, Merkez’den 7’den 70’e her vatandaşın yararlanabildiğinin altını çizerek, “Geçen sene haberimiz oldu. Başvurduk, sıramız yetişmedi. Bu sene erkenden sıra geldi. Bizden sonraki guruplara da parti parti dağıtılacak. Okuldaki çocuklardan 70 yaşındaki kişiye kadar bu merkezde herkese eğitim veriliyormuş, ne kadar güzel bir durum. Yapılan bu yatırımlardan çok memnunuz. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Şuan bana verdikleri bu ana arılar 3 bin TL para tutuyor. Ben şimdi bunu bedavan alıp evime gideceğim kovanlarımı çoğaltacağım” dedi.

“VATANDAŞLARDAN BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR” Merkez’in bulunduğu Hıroğlu Mahallesi sakinlerinden Hüseyin Hıroğlu da, “Buradaki arıcılar, biraz meraklı biraz da emekli insanlar katılıyor. Emeklilerin katılma sebepleri de kendilerine ekonomik katkılar sağlamak. Bu köy çok doğal, arkamız çam, suyumuz bol, altımız dere, her şeyi var, doğal yetiştiriyoruz. Küçük çiftçiler kendi başına bir şey yapamıyor. Ama devlet destekledi mi çiftçiler kazanıyor ve üretiyor. Toplum da devlet de bundan faydalanıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin ve devletin yaptığı destekler bölgenin kalkınmasına yardımcı oluyor. Bu desteklerden çok memnunuz, kendilerine teşekkür ediyoruz” şeklinde konuşup yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.