Sakarya Nehri kenarında 'istiridye mantarı' üretilecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Nehri kenarında ‘İstiridye Mantarı Üretim Tesisi’ inşa edecek.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Nehri kenarında inşa edeceği istiridye mantarı üretim tesisinin yapımı için 8 Temmuz Cuma günü ihaleye çıkıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin daha önce müjdesini paylaştığı proje Erenler’de bulunan Sakarya Park’ın karşısındaki toplamda 2 bin 200 metrekare alanda hayata geçirilecek. Proje içerisinde yer alacak sosyal donatılarla da tesis adeta bir yaşam alanı olacak.

Başkan Yüce, tesiste 5 adet üretim bölümü, idari bina, personel odası, depo, paketleme odası ve ürünlerin tadım yapılabileceği bir kafeterya ve satış ofisinin olacağını dile getirdi.

Sakarya’da örnek tarımsal projeleri hayata geçirdiklerini ifade eden, üreticilere alternatif üretim alanları için teşvik ettiklerini dile getiren Başkan Yüce, şehrin verimli toprak ve alanlarını nakış gibi işlediklerini söyledi. Yüce, “İstiridye mantarı üretim tesisimiz için çok özel bir çalışma hazırladık. Hem üretecek hem de sosyal alanlarıyla burayı yaşam alanı haline getireceğiz. Kuracağımız yeni tesiste son teknolojiyle ve uzman personelle en kaliteli istiridye mantarını üreteceğiz. Sakarya’nın tarım potansiyelini en verimli şekilde kullanmak, çiftçilerimizi, üreticilerimizi yeni üretim alanlarına teşvik etmek ve Sakarya’nın üretim gücünü her alanda hissettirmek için tüm gayretimizle çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Projemizin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.