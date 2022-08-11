Sakarya Geyve'de kesintisiz içme suyuna kavuşacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Geyve Ahibaba’da yüzde 80’ini tamamladığı içmesuyu altyapı çalışmaları kapsamında bölgeye bin 500 metrelik yeni hat kazandırıyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Geyve Ahibaba Mahallesi’nde hayata geçirdiği proje sayesinde bölgede özellikle yaz aylarında yaşanan su sorunlarını çözüme kavuşturuyor.

Tarım ve hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı Ahibaba Mahallesi’ne kazandırılacak bin 500 metrelik hat sayesinde kaliteli içmesuyu bölgeye kesintisiz bir şekilde ulaşacak. Çalışmaların yüzde 80’i tamamlanan projenin kalan kısmı için ekipler çalışmalarını özverili bir şekilde sürdürüyor.