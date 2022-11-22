Sakarya'da Erenler’in altyapı projesinde sona gelindi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Erenler’de hayata geçirdiği proje ile 12 bin 800 metre içmesuyu hattı, 12 bin 300 metre yağmursuyu hattı ve 1008 adet yağmursuyu ızgarası çalışmalarını büyük oranda tamamladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya'da devam eden altyapı projesi kapsamında çalışmaların yüzde 95’i tamamlandı.

Hacıoğlu Mahallesi’nde tamamıyla biten çalışmaların yanı sıra Dilmen Mahallesi’nde ise sona yaklaşıldı. Proje kapsamında bölgeye 12 bin 800 metre içmesuyu hattı, 12 bin 300 metre yağmursuyu hattı, bin 100 metre prefabrik kutu menfez yağmursuyu hattı ile bin 8 adet yağmursuyu ızgarası kazandırılacak.

Yakın zamanda tamamlanacak 30 milyon TL’lik proje ile birlikte Erenler’e toplam 60 milyon TL’lik yatırım Büyükşehir Belediyesi tarafından kazandırılmış olacak.

İlçenin altyapısını uzun yıllar boyunca garanti altına alacak proje ile ilgili kurum tarafından yapılan açıklamada, “Yakın zamanda lansmanını Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce’nin yaptığı projemizin çalışmalarında sona geldik. Proje kapsamında bölgeye yapılan yağmur suyu hattı ile yoğun yağışlarda oluşacak olumsuzlukların önüne geçerken aynı zamanda yeni içme suyu hattı ile de kesintisiz içme suyunu abonelerin musluklarına ulaştıracağız. Yoğun şekilde ve aralıksız sürdürdüğümüz çalışmalarımızla projemizi en yakın zamanda Erenler’e kazandıracağız” denildi.