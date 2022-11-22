Manisa Salihli'de bir mahalle daha sağlıklı suya kavuşuyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini noktasında Salihli ilçesine bağlı Kemer Mahallesinde 1200 metre içme suyu şebeke hattı yenileme çalışmasına başladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde daha sağlıklı ve kaliteli içme suyu sağlamak, aynı zamanda kullanım ömrünü tamamlayan ve altyapısı bulunmayan yerleşim yerlerinde çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı personelleri tarafınca Salihli ilçesine bağlı Kemer Mahallesinde bin 200 metre içme suyu şebeke hattı yenileme çalışmalarına başlandı. Kısa süre içerisinde tamamlanacak olan çalışmayla birlikte mahalleli kesintisiz ve sağlıklı suya kavuşacak.

Kemer Mahalle Muhtarı İrfan Çiğdem, “Mahallemiz Büyükşehir Belediyesi ile büyük bir değişim yaşıyor. Alt yapıdan tutun da üst yapıya kadar birçok yenilikler mahallemize kazandırıldı. Tarihsel açıdan mahallemizin önemli bir yeri var. Bu nedenle bu hizmetler çok yakıştı. İçme suyu konusunda bazı sıkıntılarımız mevcuttu. Hattımızda zaman zaman kaçaklar oluşuyordu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’den Allah razı olsun sıkıntımızı hemen çözdü. Mahallemizin içme suyu şebeke hattı yenilenmeye başladı. Ben şahsım ve mahallelim adına Büyük Başkanımız Cengiz Ergün’e çok teşekkür ediyorum” dedi.