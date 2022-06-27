Manisa'da Selendili üreticiye taral doldurma tesisi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Selendi ilçesinde taral doldurma tesisi yapımına başlayan Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, 4 mahallede üreticilerin faydalanacağı tesisi tamamlayarak, hizmete sundu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Selendi ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi’nde yapımına başladığı, Kurşunlu Mahallesi’ndeki üreticilerin kullanımının yanında Çamlıca, Turpçu ve Çamyayla mahallelerindeki üreticilerin de faydalanacağı taral doldurma tesisini tamamlayarak, çiftçilerin kullanımına sundu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde üreticilere desteklerinin devam ettiğini belirten Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, “Çiftçilerimizin ihtiyacı olan bir hizmeti Selendi ilçemiz Kurşunlu, Çamlıca, Turpçu ve Çamyayla mahallelerimizdeki üreticilerimizin hizmetine kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çiftçilerimizin tarlalarında ilaçlama anlamında kullandıkları taral makinelerinin su dolumlarını kolaylaştıracak tesis, üreticimize ve Selendi’mize hayırlı olsun” dedi. Üreticiler de, yapılan çalışma nedeniyle Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Cengiz Ergün’e teşekkür etti.