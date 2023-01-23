Manisa Büyükşehir'den çocuklara sömestir hediyesi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, sömestir tatilindeki minikler için ‘Don Kişot’ adlı çocuk oyunuyla turneye çıktı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, sömestir tatilindeki öğrencilere keyifli bir tatil dönemi yaşatmak için ‘Don Kişot’ adlı tiyatro oyunuyla turne düzenledi. Oyun ilk olarak Salihli Belediyesi Zafer Keskiner Tiyatro Salonu’nda miniklerle buluştu.

Yaklaşık 45 dakika süren çocuk oyununda çocuklar hem güldü hem de eğlendi. Salihli turnesinin ardından Ahmetli ilçesine geçildi. Ahmetli Halk Eğitim Salonu’nda sahnelenen oyuna, Ahmetlili minikler büyük ilgi gösterdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ile keyifli bir gün geçiren çocuklar, oyunculara alkışlarıyla teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün Manisalı çocuklara karne hediyesi olarak ‘Don Kişot’ adlı çocuk oyununu sömestr tatili boyunca çocuklar için 17 ilçede sergileyeceklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Tayfun Şengöz, “Çocuklarımıza tiyatroyu sevdirmek, onlara verimli bir tatil süreci yaşatmak için turne programımızı yaptık. Bugün itibariyle başladığımız turnemiz, 5 Şubat Pazar gününe kadar 17 ilçemizde çocuklarımızla buluşacak” dedi.