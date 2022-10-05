Kütahya'ya yeni Aile Sağlığı Merkezi

Kütahya Belediyesi, mahallelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda sosyal belediyecilik alanında yapmış olduğu hizmetleri en güzel şekilde sürdürüyor.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya'da Maltepe Mahallesi’nde yaşayan vatandaşların hizmetine sunulan, Aile Sağlık Merkezi modern yapısı ve donanımıyla vatandaşlardan tam not aldı.

Mimarisi, kullanım alanı ve sahip oluğu zengin donanımla vatandaşların rahat ve kolay bir şekilde sağlık hizmetleri almaları için tasarlanan merkez, halkımızın hizmetine sunuldu.

Sağlık Merkezini ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Aile Sağlık Merkezi'nin yakın zaman önce inşaatının tamamlanarak halkın kullanımına açıldığını belirterek, "Taşınmazın bulunduğu alan Kütahya Belediyesi’ne ait bir alandı. Bu alan Sağlık Müdürlüğümüze bakanlık aracılığıyla, Belediyemizin aldığı Meclis kararıyla belirli bir süre, Sağlık Merkezimizin yapılması için tahsis edilmişti. Arsası Kütahya Belediyemizindir. Dolayısıyla Kütahya Belediyesi ve Bakanlığımızın ortak çalışması sonucu şehrimize kazandırılan bir eserdir. Kütahya Belediyesi olarak, yaşamın her alanında sosyal belediyecilik anlayışıyla belirtilen ihtiyaçları belirlemek ve çözüm üretmek bizim görevimiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İçeride çalışan tüm sağlık çalışanlarına başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun” diye konuştu.