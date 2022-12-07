Kocaeli İzmit'te 'hijyenik' seferberlik

Vatandaşların temiz bir kentte sağlıklı yaşaması adına gece gündüz mesaisine devam eden İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Yeşilova Mahallesi’nde geniş kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit’in her köşesini temiz tutmak amacıyla çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahalle mahalle geniş kapsamlı temizlik çalışmalarına devam ediyor. Ekipler son olarak, Yeşilova Mahallesi’nde bölge bölge kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi.

İzmit Belediyesi'nce Yeşilova’da gerçekleştirilen ve toplamda 130 sokağı kapsayan çalışmada; 3 adet yıkama aracı, 2 adet yol süpürme aracı, 1 adet yıkama aracı, 1 adet konteyner ilaçlama aracı, 1 adet JCB kepçe ve 1 adet açık araç kamyonla birlikte toplamda 15 mevkici personel görev yaptı. Bölgeyi ihtiyaçları dahilinde temizleyen İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, İzmit’in tüm mahallelerinde genel temizlik çalışmalarına program dahilinde aralıksız devam edecek.