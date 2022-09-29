İzmir Bergama'da BerKM perde açıyor

Bergama Kültür Merkezi, Ekim ayı itibariyle yeni sezon için sahne açıyor.İZMİR (İGFA) - Sanat ve Kültür başkenti UNESCO Dünya Mirası Bergama, kültür ve sanat etkinlikleri ile buluşmaya devam ediyor.

Bergama Belediyesi Kültür Merkezi’nin yeni sezon perdesini 4 Ekim 2022 Salı günü tiyatro etkinliği ile açacağını belirten Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Sezon boyunca birbirinden seçkin programlarımız ile kültür merkezimiz tüm sanatseverleri misafir edecek. 7’den 77’ye herkesi programlarımıza bekleriz” dedi.