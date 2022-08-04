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Eskişehir kırsalına sathi kaplama

Yerel 04.08.2022, 07:45
Eskişehir kırsalına sathi kaplama

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi kırsaldaki birçok noktada yolların altyapı ve üstyapı iyileştirmelerini sürdürüyor.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri görev yetki ve sorumluluk alanı içerisinde bulunan yollardaki çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.  

Kent merkezinde birçok noktada çalışma yapan ekipler kırsal yollarında da yoğun çalışma yürütüyor.

Bu kapsamda Odunpazarı ilçesi Avdan ve Akçakaya mahalleri arasındaki yolda asfalt sathi kaplama çalışmaları başladı. Toplamda 5 bin 500 metre uzunluğa sahip olan yol, çalışmanın tamamlanmasıyla güvenli ulaşıma kavuşmuş olacak.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, sürücülerin güvenli ve rahat bir yolculuk yapabilmeleri için çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade ederek, çalışma yapılan yollarda sürücüleri trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.

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