Erzincanlı hacı adaylar kutsal topraklara uğurlandı

Erzincan Valisi Mehmet Makas, hacı adaylarını kutsal topraklara uğurladı.ERZİNCAN (İGFA) - Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonuyla, hac ibadetlerini yerine getirmek üzere Erzincan’dan yola çıkacak olan 51 hacı adayı için uğurlama töreni düzenlendi.

Terzibaba Camii’nde düzenlenen törene, Erzincan Valisi Mehmet Makas’ın yanı sıra Erzincan İl Müftüsü Burhan Çakır, hacı adayları ve yakınları katıldı.

Ülkemiz ve ilimizin birlik ve beraberliği için dua edilmesini isteyen Vali Makas, “Bu kutsal yolculuktan sağlıklı bir şekilde dönmenizi ve yapacağınız hac ibadetinin kabul olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” diye konuştu.

Duygulu anların yaşandığı programda, iki yıl süren aranın ardından İlk hac kafilesi, kutsal topraklara gitmek üzere dualar eşliğinde uğurlandı.