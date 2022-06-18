Böyle tepki görülmedi! Aksaray’da bozuk yola ağaç diktiler

Aksaray’da yoldaki çukurları protesto eden vatandaşlar, yola ağaç dikerek tepkilerini dile getirdi.AKSARAY (İGFA) - Aksaray’ın Eskil ilçesinde bozuk yollar vatandaşlar tarafından ilginç bir şekilde protesto edildi. Kapıtaş ile Akkaş arasındaki yolun bozuk olmasına tepki gösteren vatandaşlar, yoldaki çukurlara ağaç fidanı dikti. Yoldan geçen vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülenen protesto karşısında AK Partili Eskil Belediye Başkanı Necati Belgemen, “Devletimizin yoluna kendini bilmez birileri ağaç dikmiş” demekle yetindi.