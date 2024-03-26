Ünlü oyuncu 'mor gözlük' farkındalığı

Epilepsi İçin Bak farkındalık kampanyasının gönüllü elçisi ünlü oyuncu Bülent Şakrak, 26 Mart Mor Gün - Epilepsi Farkındalık Günü’nde, “Mor Gözlük Tak Ön Yargıları Bırak” mesajını verdiİSTANBUL (İGFA) - Türk Epilepsi ile Savaş Derneği’nin sekiz yıldır sürdürdüğü Epilepsi İçin Bak farkındalık kampanyasının gönüllü farkındalık elçisi Bülent Şakrak, Epilepsi Farkındalık Günü olarak kabul edilen 26 Mart Mor Gün’de epilepsi hastalarının yaşadıkları ön yargılarla mücadelede hepimize düşen sorumluluklar olduğuna dikkat çekti.

Bülent Şakrak, “Bugün Mor Gün yani Epilepsi Farkındalık Günü. Farkındalığın gücü ile değişimi başlattığımız bu yolculukta bize katılın. Epilepsi İçin Bak Instagram hesabında yer alan #MorGözlük filtresiyle fotoğrafınızı çekin, epilepsi farkındalık metninizle birlikte #EpilepsiİçinBak ve #GerçeğiGör etiketleriyle sosyal medya hesaplarınızdan yayınlayın” çağrısında bulundu.