Türkiye Bilişim Vakfı AB işbirliklerini artıracak

Dijital Türkiye Platformu ve KPMG Türkiye, “BIT alanında Türkiye ile Avrupa Birliği işbirliklerini artırma” konulu rehber çalışma için ilk çalıştayı gerçekleştirdi.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Bilişim Vakfı (TBV), Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) ve Türk Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD) birlikteliğiyle 2011 yılında kurulan, Dijital Europe üyesi olan Dijital Türkiye Platformu ile KPMG Türkiye, “BIT alanında Türkiye ile Avrupa Birliği işbirliklerini artırma” konulu rehber çalışma için ilk çalıştayı akademisyenler, girişimciler, bilişim ve telekom alanında faaliyet gösteren şirket temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirdi.

Üç ayrı oturum olarak düzenlenen çalıştaya katılarak görüş ve önerilerini ileten akademi ve şirket yöneticilerinin katkısının önemine değinen Dijital Türkiye Platformu Başkanı Faruk Eczacıbaşı, rehber çalışmanın tamamlanmasının ardından Türkiye ve Brüksel'de yapılacak tanıtım toplantılarıyla işbirliklerinin geliştirileceğine yönelik inancının güçlü olduğunu belirtti.

KPMG Türkiye Ülke Başkanı Murat Alsan, böylesine önemli bir konu için konularında kapsamlı görüş sahibi kişilerle çalışmaktan duydukları memnuniyeti belirterek, yılın ilk yarısında yapılacak tanıtım toplantılarının önemli katkılar sağlayacağını düşündüğünü söyledi.

YOL HARİTASI BELİRLENDİ

Ortak iş gücü stratejisinin artırılması, girişimciliğin geliştirilmesi, dijital dönüşümde sürdürülebilirlik, fon kullanımı ve verimlilik konularının konuşulduğu çalıştayı takiben, AB ihtiyaçlarını belirleme amacı için Brüksel'de Daimi Temsilcilik ve Dijital Europe yöneticileriyle görüşmeler yapılarak yol haritası üzerinde çalışıldı.

Dijital Türkiye Platformu, üyesi olduğu Dijital Europe'ın katkısıyla Türkiye'nin alanda güçlü olduğu konuları Avrupa'nın ihtiyaçlarıyla karşılaştırma imkanını yakalayacak.