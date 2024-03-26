TÖDER'de Taşel güven tazeledi

TÖDER 9. Olağan Genel Kurulu'nu Cemile Sultan Korosu Kış Bahçesi'nde gerçekleşti. Genel Kurulda Yönetim Kurulu Başkanlığı'na yeniden İbrahim Taşel seçildi.İSTANBUL (İGFA) - TÖDER 9. Olağan Genel Kurulu İTO Cemile Sultan Korusu’nda özel okul ve kurs kurucularının katılımı ile gerçekleştirildi.

Genel kurula hitap eden TÖDER Başkanı İbrahim Taşel, “2014’ten bu yana sektör olarak sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Özel okullarımızda 1,5 milyon, kurslarda 3 milyonu aşkın öğrencimize hizmet sunuyoruz. Eğitime öncülük ediyor, eksikliklerini tamamlıyoruz. Özel okullar bu ülkede hep öncü hizmetler üretmiştir, yabancı dilden robotik kodlamaya, yazılımdan kültür-sanat çalışmalarına kadar eğitim sistemimizin hem öncüsü hem uygulayıcısı olduk. Fakat sektörümüzün bu çabalarının hak ettiği değeri görmediğini düşünüyorum” dedi.

Sektörde ücret belirlemedeki haksızlıklar KDV ve istihdam yükleri, merdiven altı kurumlar gibi birçok sorun yaşandığına dikkat çeken İbrahim Taşel, özel öğretim kurumlarıyla ilgili yapılan ücret artışı sınırlamalarının normal yaşamla bağdaşmayan bir çizgide tutulduğunu, buna rağmen fiyatlar nedeniyle özel okulların itibarsızlaştırılmaya yönelik ithamlarla karşı karşıya kalındığını söyledi.

Eğitim sektörünün yaşadığı sıkıntılara mevcut STK’ların pasif kaldığına yönelik eleştirilere de yanıt veren Taşel, 5 dernek olarak ortak platform kurduklarını ve sektörün sorunlarını başta MEB olmak üzere ilgili bakanlıklara sürekli aktardıklarını, ortak toplantılarda sonuç almaya çalıştıklarını sadece bunları kamuoyu önünde tartışmadıklarını ifade etti. Taşel, “Biz devletçi insanlarız, ülkemize bir zarar gelirse herkes gibi biz de üzülürüz. Ama özel öğretim kurumlarının içinde bulunduğu sıkıntıları herkes görmeli. Sektörümüzün yaşadığı bu sıkıntılardan çıkarmamız gerekiyor. Bunu başarmakta kararlıyız ve umutluyuz. Bunu bize kapılarını her zaman açık tutan Millî Eğitim Bakanlığımız ile birlikte başaracağız. Özel sektörde çalışan öğretmenlerimizin daha iyi ekonomik şartlara kavuşması da çabamızın bir parçası olacak, başaracağız” diyerek sözlerini tamamladı.

İbrahim Taşel başkanlığındaki yeni dönem yönetiminde; İbrahim Taşel, Metin Özer, Dr. Muammer Yıldız, Kağan Kalınyazgan, Zeki Hançerlioğulları, Hüseyin Ulusal, Özlem Dağ, Ümit Kalko, Dr. Turay Kesler, Dr. Ali Akdoğan, Lokman Demiray, Birol Özkan, Tunç Göker, Erol Boy, Fatih Aktel yer aldı.