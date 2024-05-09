Sinema ve Tiyatro dünyasında ödül heyecanı

25. Sadri Alışık Oyuncu Ödülleri’nde Sinema Onur Ödülü Şener Şen’e takdim edilirken, Tiyatro Onur Ödülü Göksel Kortay’a verilecek.İSTANBUL (İGFA) - Yakın zamanda kaybettiğimiz Türk sinema tarihinin, tarihi ismi Bay Sinema Türker İnanoğlu adına ilk kez verilecek olan Türker İnanoğlu Vefa Ödülü Yeşilçam’ın emektar oyuncuları İhsan Gedik ve Mehmet Uğur’a takdim edilecek.

Aday listeleri ile ilgili olarak Tiyatro Seçici Kurul Başkanı Harika Uygur, “Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri’nin 25. yılına ulaşmanın coşkulu heyecanını yaşıyoruz. Hepsi birbirinden başarılı olan adaylarımızı seçmekte çok zorlandık ve büyük bir titizlikle seçim sürecimizi tamamladık. Oyuncuların her yıl heyecanla beklediği Sadri Alışık Tiyatro ödülleri 25. yılımızın adaylarını yürekten kutluyor, hepsine başarılar diliyorum” dedi.

Sinema Seçici Kurul Başkanı Fehmi Yaşar, “Çeyrek asrı geride bırakmış köklü bir gelenek! Aşkla, sevgiyle, emekle yarattığınız bu gelenek için teşekkürler Çolpan İlhan & Kerem Alışık… Sadri Alışık Sinema Oyuncu Ödülleri Seçici Kurulu, bu yıl değerlendirmeye alınan filmlerde; gerek grup oyunculuğu, gerekse bireysel oyunculuk performans ve kalitesinin yüksekliğine dikkat çekerken, Sadri Alışık Sinema Seçici Kurul Eski Başkanı büyük usta Erden Kıral’ın zamansız kaybından duyduğu derin üzüntüyü de tüm sevenleri ve sinemaseverlerle hüzünle paylaşır. Tüm adaylarımıza başarılar dileriz” dedi.