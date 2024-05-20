Bursa Mustafakemalpaşa aydınlandı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı büyük bir coşku ve heyecanla kutlandı. Cumhuriyet gençleri, unutulmaz bir geceye imza attı.BURSA (İGFA) - Günün ilk saatlerinde başlayan 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem, gençlerle buluşarak bayram coşkusuna ortak oldu.

Kutlamalar, güneşin batışıyla birlikte görkemli bir Fener Alayı ile devam etti. Yüzlerce meşale, Mustafakemalpaşa’nın sokaklarını bir ışık seline çevirdi.

Fener Alayı'nın ardından Adnan Menderes Meydanı’nda toplanan kalabalık, DJ performansıyla devam etti. Meydanı dolduran binlerce kişi, müziğin ritmine kendini kaptırarak, enerjilerini doruklara taşıdı.

Kutlamalarda konuşan Belediye Başkanı Şükrü Erdem, Cumhuriyet gençlerinin bugün bir kez daha geleceğin ne kadar parlak olduğunu gösterdiğini ifade ederek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Sizler bizlerin umudusunuz sizleri seviyorum" dedi.