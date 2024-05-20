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Bursa coşkuyu ruhuna uygun kutladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ‘Gençlik Şenliği’ ile kentin dört bir tarafında 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu yaşandı Etkinliklere katılarak eğlence dolu üç gün geçiren Bursalılar, Hüdavendigar Kent Parkı ile Tophane Saat Kulesi’ndeki ışık ve ses gösterileriyle görsel şölen yaşarken Emre Fel ve Blok3 konserleriyle de bayramı doyasıya yaşadı

GÜNDEM 20.05.2024, 09:59
Bursa coşkuyu ruhuna uygun kutladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ‘Gençlik Şenliği’ ile kentin dört bir tarafında 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu yaşandı. Etkinliklere katılarak eğlence dolu üç gün geçiren Bursalılar, Hüdavendigar Kent Parkı ile Tophane Saat Kulesi’ndeki ışık ve ses gösterileriyle görsel şölen yaşarken Emre Fel ve Blok3 konserleriyle de bayramı doyasıya yaşadı.BURSA (İGFA) -  Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, tüm ülkede olduğu gibi Bursa’da da ruhuna uygun bir şekilde kutlandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Gençler ışığında gülümsüyor’ sloganıyla düzenlenen ‘Gençlik Şenliği’, üç gün boyunca kentin farklı noktalarında vatandaşlara 19 Mayıs coşkusunu yaşattı. Şenliklerin üçüncü gününde de Hüdavendigar Kent Parkı, Cumhuriyet aşkını yüreğinde taşıyan gençlerle dolup taştı. Her yaştan Bursalı, birbirinden renkli ve eğlenceli etkinliklere katılarak unutamayacakları bir gün geçirdi. Atatürk ve 19 Mayıs sergisinden fikir duvarına kadar birçok aktiviteye katılan gençler, masa tenisinden e-spora kadar birbirinden farklı oyun alanlarında keyifli anlar yaşadı. Ana sahnedeki Barış Orkestrası, Ted Band, Hipertansiyon, Ali Keskin Piyano ve Bursa Kent Orkestrası gibi grupların konserleriyle müzik ziyafeti çeken gençler, ‘Gülümseyen Sahne’deki Çınar Anadolu Lisesi, Tuba Ulu ve Bişi Dicem stand up gösterileriyle kahkaha dolu anlar yaşadı. Karikatürden dev jenga atölyelerine kadar birçok alanda yeteneklerini gösterme fırsatı bulan Bursalılar, tırmanmadan basketbol ve voleybola kadar birçok farklı turnuvaya da katılarak birbirleriyle hem eğlendi hem de mücadele etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de eşi Seden Bozbey ile birlikte Hüdavendigar Kent Parkı’ndaki etkinlik alanlarını bugün de gezerek vatandaşlarla buluştu. Tek tek stantlara uğrayarak vatandaşlarla sohbet eden Başkan Bozbey, e-spor alanında ise gençlerle birlikte oyun oynayarak eğlencelerine ortak oldu. Başkan Bozbey’le hatıra fotoğrafı çektiren gençler ise 19 Mayıs coşkusunu kendilerine yaşatan Başkan Bozbey’e teşekkür etti.

Konser öncesinde alanı dolduran gençleri eşi Seden Bozbey ile birlikte selamlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ellerindeki Türk bayraklarıyla gençlerin bayramını kutladı.

Gençlere ‘muhteşemsiniz’ diyen Başkan Mustafa Bozbey, 105 yıl önce kurtuluş için ilk adımı atan başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, gazileri ve şehitleri sevgiyle, saygıyla ve minnetle andı.   

EMRE FEL KONSERİ

Konuşmanın ardından ilk olarak sevilen şarkıcı Emre Fel sahne alarak Bursalı gençler için sevilen şarkılarını seslendirdi. Şarkılarına hep bir ağızdan eşlik eden gençlerle birlikte eserlerini okuyan Emre Fel, müziğiyle dinleyenleri keyifli bir yolculuğa çıkardı. Herkesin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayan Emre Fel, ‘Harikasın Bursa’ diyerek konsere katılan gençlere teşekkür etti. Konserin sonunda Başkan Mustafa Bozbey sahneye çıkarak günün anısına gençler adına Emre Fel’e çiçek takdim etti.

Emre Fel konserinin ardından Hüdavendigar Kent Parkı’nda yapılan su perdesi mapping gösterisiyle izleyenlere görsel şölen yaşatıldı. Işık ve ses şovlarıyla su perdesine ‘kurtuluş mücadelesi’nin yansıtıldığı gösteriyi, Bursalılar büyük ilgiyle izledi. Ardından Tophane Saat Kulesi’nde yapılan ışıklı mapping gösterisi kente 19 Mayıs coşkusunu bir kez daha yaşattı. Tarihi yapıya ‘Atatürk‘ silüeti yansıtılırken, o anlar canlı olarak Hüdavendigar Kent Parkı’nda da dev ekrana aktarıldı. Gençlerin Türk bayrakları eşliğinde heyecan dolu gözlerle izlediği mapping gösterileri, Bursalılara unutulmaz bir akşam yaşattı.

Günün sonunda ise ‘Blok3’ sahneye çıkarak gençlerle buluştu. Gençlerin büyük coşkusu arasında şarkılarını seslendiren Blok3, sahne performansıyla izleyenleri kendisine hayran bıraktı. Konserin sonunda Başkan Mustafa Bozbey sahneye çıkarak günün anısına gençler adına Blok3’e çiçek takdim etti.

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