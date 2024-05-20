Kabine bugün toplanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Beştepe'de düzenlenecek kabine toplantısına başkanlık edecek.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün toplanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda 9'uncu Yargı Paketi taslağı, eğitimcilere yönelik şiddette cezaların artırılması ile ilgili çalışmaların yanı sıra ekonomideki son gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Terörle mücadele operasyonlarının da gündemde olacağı Kabine'de yurt içi ve sınır ötesinde düzenlenen operasyonların yanı sıra İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları da değerlendirilecek.