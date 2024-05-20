25,3 milyon aboneli şirketin servis geliri 48,5 milyar TL

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, Nisan 2023 - Mart 2024 arası dönemi kapsayan mali yıl sonuçlarını açıkladı. Şirketin mobil abone sayısı 25,3 milyona ulaştı.İSTANBUL (İGFA) - Mali yıl sonuçlarını açıklayan Vodafone Türkiye’nin mobil müşteri sayısı 2023-24 mali yıl sonu itibarıyla 25,3 milyona ulaşırken, M2M (makinelerarası iletişim) dahil toplam mobil abone sayısı 29,7 milyon oldu. Şirketin faturalı abone sayısı son bir yılda 1,4 milyon artışla 19,8 milyona çıkarken, toplam bazının yüzde 78,3’ünü faturalı aboneler oluşturdu. Vodafone Türkiye’nin sabit genişbantta büyümesi de devam etti. Şirket, bu mali yılda yaklaşık 1,4 milyon müşteriye ulaştı.

“DİJİTAL MÜŞTERİ” SAYISI 16,9 MİLYON OLDU

Müşterilerine en iyi dijital deneyimi yaşatma hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Vodafone’un Vodafone Yanımda ve Online Self Servis gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 16,9 milyona ulaştı. Vodafone’un dijital kanallarını kullanan müşterilerin aylık toplam etkileşimi ise 404 milyon oldu.

2023-24 mali yılında müşterilerinin toplam mobil data kullanımı geçen yıla kıyasla yüzde 20,1 artışla 4.902 petabyte'a yükseldi.

DİJİTAL SERVİSLERE İLGİ ARTTI

Bu arada şirket, bu dönemde dijital servis şirketi olma yolunda da önemli gelişme kaydetti. Vodafone Yanımda mobil uygulaması üzerinden hayata geçirdiği 'Her Şey Yanımda' online alışveriş platformunun ziyaret edilme sayısı 190 milyona ulaştı. Vodafone’un yeni nesil mobil finans çözümü Vodafone Pay’in ürünlerini kullanan toplam kullanıcı sayısı ise 5,5 milyona ulaştı. Şirketin 1.000’e yakın farklı işlem yapabilen kişisel dijital asistanı TOBi’nin aylık tekil kullanıcı sayısı 10 milyona, aylık sohbet sayısı ise 39 milyona yükseldi.

31 Mart 2024 sonu itibarıyla son bir yılda 9,3 milyar TL yatırım yapan Vodafone Türkiye, 2023-24 mali yılı servis gelirlerini geçen yıla göre organik olarak 48,5 milyar TL’ye çıkardı. Şirketin Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr’ı (FAVÖK) ise 17,5 milyar TL olarak gerçekleşti.