Şile Hacıllı Şelalesi atıklardan arındırıldı

Yediyol Holding’in Dönüşüm Kahramanları Şile Hacıllı Şelalesi’ni Atıklardan ArındırdıİSTANBUL (İGFA) - Yediyol Holding, 21-26 Mart Orman Haftası için Şile Belediyesi ile ortak bir etkinliğe imza attı. Yediyol Holding'in sosyal sorumluluk takımı Dönüşüm Kahramanları, Şile Hacıllı Şelalesi’ndeki atıkları topladı ve geri dönüşüme kazandırdı. Ayrıca etkinlikte sokak hayvanları için de beslenme noktaları oluşturuldu.

Türkiye’nin jeotermal enerjideki öncü firması Yediyol Holding, Şile Belediyesi ile iş birliği yaparak 21-26 Mart Orman Haftası kapsamında “Atık Toplama Etkinliği” gerçekleştirdi. Yediyol Holding'in sosyal sorumluluk takımı Dönüşüm Kahramanları tarafından Şile Hacıllı Şelalesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, atıklar toplandı ve sokak hayvanları için de beslenme noktaları oluşturuldu. Etkinlik boyunca toplanan atıklar Şile Belediyesi’nin Atık Getirme Merkezi’ne getirildi ve ayrıştırılması yapılarak geri dönüşüme kazandırıldı.