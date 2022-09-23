Öğrencilerin bir öğünü İzmit Belediyesi'nden!

Kocaeli'de İzmit Belediyesi, anaokulu ve ilkokula giden öğrenciler için hayata geçirdiği beslenme saati uygulamasının ilk adımını Topçular Mahallesi’nde attı. Çocuklara beslenme çantalarını teslim eden İzmit Belediyesi, projeyi yaygınlaştıracak.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, çocukların günlük beslenme masrafları konusunda ailelere destek olmak ve öğrencilerin bir öğün de olsa kaliteli ve sağlıklı yemek yiyebilmelerini sağlamak adına beslenme saati uygulamasını başlattı. Proje kapsamında pilot okul olarak seçilen Topçular İlkokulu’na giden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, anaokulu ve ilkokul öğrencilerine beslenme çantalarını teslim etti.

Başkan Hürriyet; Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci ve Topçular Mahalle Muhtarı Nazhanım Yazar ile birlikte öğrencilere, İzmit Belediyesi Aşevi’nde hazırlanan beslenme çantalarını verdi. Okul ziyareti sonrası proje ile ilgili bilgi veren Başkan Hürriyet, “Aile bütçesine bir nebze de olsun katkı sunabilmek ve çocuklarımızın sağlıklı beslenebilmesi adına bu uygulamayı başlattık” dedi.

Başkan Hürriyet, ilk adımını atmak üzere pilot uygulama başlattıklarını belirterek, "Özellikle birden fazla okuyan çocuğu olan aileler için çocuklarının günlük beslenme masrafı ne yazık ki ciddi anlamda zorluk oluşturuyor. Bu da tabi ki aile bütçesini ciddi olarak yoruyor. Biz de aile bütçesine bir nebze de olsun katkı sunabilmek, çocuklarımın zihinsel ve bedensel gelişimlerine destek olabilmek için beslenme saati uygulamasını başlattık. Bu sene hayata geçirdiğimiz Aşevi’nde gıda mühendislerimiz, uzman aşçılarımız ve çalışan arkadaşlarımızın titizlikle hazırladıkları kek, börek ve pizza gibi ürünlerden oluşan bir beslenme çantası oluşturduk. Yanına da meyve ya da meyve suyu gibi destek ürünler koyduk. Okul müdürümüz ve öğretmenlerimizin desteğiyle anaokulu ve ilkokulu öğrencilerimize dağıtımını gerçekleştirdik. Bu bir başlangıç projesi. Bir ilk adım” diye konuştu.