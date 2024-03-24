Muratpaşa Ermenek'in tapu sorunu çözüldü
Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin Ermenek Mahallesi’nde düzenlediği iftarda Ermenek’in tapu sorununu çözdüklerini söyledi
Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin Ermenek Mahallesi’nde düzenlediği iftarda Ermenek’in tapu sorununu çözdüklerini söyledi.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi’nin Ermenek Mahallesi pazar alanında düzenlediği iftarda Başkan Uysal meşalelerle karşılandı.
İftara, Antalyaspor Taraftarları Derneği de destek verdi.
Başkan Uysal, iftar sonrası konuşmasında Ermenek Mahallesi’nin en büyük sorunu tapu problemini büyük mücadeleler sonucu çözdüklerini söyledi.
Uysal, Ermenek’te yeni dönemde de altyapı çalışmaları için yoğun bir çaba göstereceklerinin sözünü verdi.
Muratpaşa’da taban ittifakı oluşturduklarını da sözlerine ekleyen Başkan Uysal, “Bütün siyasi parti tabanlarından gelen var. Birliğe, beraberliğe, dayanışmaya insanlarımız geliyor. Bu dayanışmayı daha da büyütüp bütün Türkiye’mize moral verecek, ışık olacak, herkesi birliğe, beraberliğe davet edecek gücümüz var, dirayetimiz var.” dedi.
Daha sonra Başkan Uysal, mahalle kıraathanesinde vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.
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